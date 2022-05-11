В Нижнем Новгороде в мае пройдёт Всероссийский библиотечный конгресс

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Всероссийский библиотечный конгресс: XXVI ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации состоится в Нижнем Новгороде в мае.
В Нижнем Новгороде в мае пройдёт Всероссийский библиотечный конгресс
  • Gettyimages.ru
  • © John Giustina

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Участниками конференции станут 1270 представителей всех типов и видов библиотек, информационных учреждений, профильных вузов и партнёров этих учреждений.

Мероприятия конгресса, в частности книжную ярмарку, смогут посетить все желающие. В рамках книжной ярмарки в период с 14 по 18 мая пройдут встречи с известными российскими авторами и издателями.

Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.

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