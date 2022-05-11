В Нижнем Новгороде в мае пройдёт Всероссийский библиотечный конгресс
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Участниками конференции станут 1270 представителей всех типов и видов библиотек, информационных учреждений, профильных вузов и партнёров этих учреждений.
Мероприятия конгресса, в частности книжную ярмарку, смогут посетить все желающие. В рамках книжной ярмарки в период с 14 по 18 мая пройдут встречи с известными российскими авторами и издателями.
Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.