Представлены эскизы оформления Петербургского международного книжного салона

Представлены эскизы оформления Санкт-Петербургского международного книжного салона, который пройдёт 19—22 мая.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Мероприятие вновь состоится на Дворцовой площади и в стенах здания Главного штаба Эрмитажа. Оно будет приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I, 130-летию со дня рождения Константина Паустовского и 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, а также к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.