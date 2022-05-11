Представлены эскизы оформления Петербургского международного книжного салона
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Мероприятие вновь состоится на Дворцовой площади и в стенах здания Главного штаба Эрмитажа. Оно будет приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I, 130-летию со дня рождения Константина Паустовского и 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, а также к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.