Синоптик Шепоренко дала прогноз по ситуации со смогом над Екатеринбургом
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«12 мая ветер должен сменить своё направление на юго-западное. Думаю, что ситуация станет получше», — сказала Шепоренко в беседе с URA.RU.
Ранее в ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что причиной смога, который накрыл Екатеринбург утром 11 мая, стал природный пожар в Берёзовском городском округе.
Наряду с этим стало известно, что особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 48 регионов России.