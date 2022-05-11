Синоптик Шепоренко дала прогноз по ситуации со смогом над Екатеринбургом

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что смог над Екатеринбургом и Свердловской областью в целом должен начать рассеиваться 12 мая.

«12 мая ветер должен сменить своё направление на юго-западное. Думаю, что ситуация станет получше», — сказала Шепоренко в беседе с URA.RU.

Ранее в ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что причиной смога, который накрыл Екатеринбург утром 11 мая, стал природный пожар в Берёзовском городском округе.

Наряду с этим стало известно, что особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 48 регионов России.