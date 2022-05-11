Синоптик Шепоренко дала прогноз по ситуации со смогом над Екатеринбургом

Короткая ссылка
Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что смог над Екатеринбургом и Свердловской областью в целом должен начать рассеиваться 12 мая.
Синоптик Шепоренко дала прогноз по ситуации со смогом над Екатеринбургом
  • Gettyimages.ru
  • © northlightimages

«12 мая ветер должен сменить своё направление на юго-западное. Думаю, что ситуация станет получше», — сказала Шепоренко в беседе с URA.RU.

Ранее в ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что причиной смога, который накрыл Екатеринбург утром 11 мая, стал природный пожар в Берёзовском городском округе.

Наряду с этим стало известно, что особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 48 регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить