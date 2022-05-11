Синоптик Кубай не исключил ухудшения погоды в Приморье из-за циклона

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал, что циклон, формирующийся в Жёлтом море, может поспособствовать резкому ухудшению погоды в регионе 13 и 14 мая.

Об этом пишет ИА PrimaMedia.

«Одни модели направляют циклон «мористее», отдаляя его от побережья Приморья и тем самым минимизируя степень ухудшения погоды. Другие модели несколько прижимают циклон к побережью, что увеличивает вероятность сильных дождей (а на горных перевалах и дождя с мокрым снегом) в пятницу — субботу, 13—14 мая», — объяснил Кубай.

Вердикт по этому вопросу вынесет консилиум приморских синоптиков 11 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшее время дневные температуры могут достигать +23 °С, а ночные -1 °С.