Синоптик Волосюк рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в Москве в ближайшие дни ожидается потепление, а к концу недели — дожди и понижение температуры.
Синоптик Волосюк рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © mladenbalinovac

Об этом информируют «Известия».

По словам синоптика, потепление в Москве связано с тем, что 11 мая произойдёт смена воздушных масс и вместо холодного циклона придёт тёплый.

«Сегодня мы ожидаем, что температура воздуха повысится до +15...+17 °С. Завтра столичный регион попадёт под очередной циклон, ночью температура воздуха составит +6...+8 °С, в течение дня возможно потепление до +20 °С. Но в пятницу, особенно во второй половине дня, пойдут дожди и даже возможны грозы, однако температурный режим будет находится в рамках климата», — уточнила Волосюк.

В выходные дни ожидается похолодание из-за прихода дождевых облаков. Ожидается, что ночью температура составит +3...+8 °С, а днём не выше +11...+16 °С.

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