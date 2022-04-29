История серийных убийц, корейские мифы и «Не замужем» Рината Валиуллина: новые книги апреля

В апреле в продаже появилась новая книга Рината Валиуллина «Не замужем», продолжающая его трилогию «Не!». Также в России вышли романы Стейси Ли «Девушка с нижнего этажа» об американке китайского происхождения и Элиф Шафак «Остров пропавших деревьев». В последнем на фоне кипрского конфликта разворачивается романтическая история любви. Криминалист Питер Вронский в своей работе «Сыны Каина: история серийных убийц от каменного века до наших дней» рассказывает о преступниках из разных эпох.

Стейси Ли, «Девушка с нижнего этажа»(МИФ)

Действие романа «Девушка с нижнего этажа» разворачивается вокруг Джо Куань, родившейся в США китаянки. Она живёт в Атланте в подвале под редакцией газеты и работает горничной. Однажды девушка узнаёт, что издание на грани банкротства и она может лишиться своего угла. Тогда Джо придумывает новую рубрику и начинает анонимно вести колонку женских советов. Она поднимает многие актуальные для её читательниц вопросы, однако не все остаются довольны тем, какие мысли транслирует девушка. Жизнь героини оказывается в опасности, когда недоброжелатели решают раскрыть её тайну.

Произведение входит в список рекомендаций от литературного клуба Риз Уизерспун.

«Девушка с нижнего этажа» Стейси Ли умна, проницательна и забавна. Это смелый портрет молодой американки китайского происхождения по имени Джо, которая сталкивается с трудностями и находит творческий способ использовать свой голос для высшего блага», — говорит актриса.

«— В городе не так много китайцев, особенно после истории с бешеным насильником. Ты, конечно, был совсем маленьким и не помнишь.

— Я читал отцовские статьи.

Я наконец выдыхаю. Насильника с бешеными глазами так и не поймали, зато задержали другого мужчину, который был очень похож на преступника, если не брать в расчёт десятидюймовую разницу в росте. Несчастного освободили — вернее, освободилась его душа, когда тело вздёрнули на вековом дубе. После этого почти все оставшиеся в Атланте китайцы поспешили уехать.

— Думаю, мы говорим об одном человеке, — произносит Нэйтан.

— Я не запомнила её имени. Наверное, можно спросить у миссис Инглиш. Мне любопытно узнать об этой девушке.

Мне приходится постараться, чтобы не ахнуть. Молоток часто говорил, что, если люди связаны между собой, потоки их энергии начинают стремиться друг к другу, пока разум пытается найти закономерности. Вот почему Старина Джин строго-настрого запрещал дядюшкам нарушать правила. Мы оставляем следы не только на земле.

Оставила ли я ещё один след, написав статью от имени мисс Ягодки? Да. Кажется, послать письмо Беллам было очень плохой идеей».

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Ринат Валиуллин, «Не замужем» (АСТ)

«Не замужем» — продолжение литературной трилогии Рината Валиуллина «Не!», включающей книги «Не складывается — не вычитай», «Не дура» и «Не хочу». В них автор пишет о преодолении обстоятельств и любви к себе. В новой книге также собраны истории о женщинах — ярких, сильных, но со своими слабостями. Иногда они совершают ошибки, но, несмотря ни на что, продолжают идти к своему счастью.

Ринат Валиуллин известен как автор таких романов, как «Где валяются поцелуи», «Легкомыслие», «В каждом молчании своя истерика», «Привязанность», «Состояние — Питер». Писатель увлекается живописью — некоторые его работы можно увидеть на книжных обложках.

«— Я вся промокла из-за тебя. Могли бы уже дома сидеть, чай пить. Надо же было родить такого идиота.

Мальчик тихонько ныл, всхлипывая, не столько от обиды, сколько от нелюбви.

— Хватит уже нюни распускать. Возьми себя в руки. Ты мужик или не мужик?

Услышала со скамейки напротив. Там сидела мама с мамонтёнком. Мать всё ещё вымещала своё недовольство.

— Ну что ты ведёшь себя как малыш? И хватит уже ныть, голова болит. Что ты разнылся, как баба? Больше никуда с тобой не поеду!

— Ну разве можно так с детьми, пусть даже и со своими, — не выдержал старик, сидевший рядом со мной. — Вы же только подливаете масла в огонь! Ведь когда ребёнку плохо, он ищет поддержки в своих родителях, а после сказанных вами слов малыш подумает, что вам безразлична его проблема и вы не хотите его выслушивать. У ребёнка может развиться психологическая травма. Ведь плакать нужно, потому что вы высвобождаете свои эмоции, а после такой неудачной фразы ребёнок будет бояться плакать.

— Вы что, психолог?

— Да, психолог.

— Дети у вас есть?

— Нет.

— Сразу видно.

— Что видно?

— То, что вы ни черта не понимаете в жизни».

© АСТ

Ричард Шварц, «Мои разные «я» (МИФ)

Доктор психологических наук Ричард Шварц утверждает, что в каждом человеке есть несколько субличностей. Лишь признав и поняв каждую из них, можно избавиться от противоречивых чувств и достичь внутренней гармонии.

«У нас от рождения есть субличности, или части. Эти части не воображаемые и не символические. Всё это личности, которые существуют как внутренняя семья внутри нас, ― и ключ к здоровью и счастью состоит в том, чтобы уважать, понимать и любить каждую из своих частей», — говорит Шварц.

Разработанная им система внутренней семьи используется при лечении депрессий и зависимостей, а также при восстановлении после травм.

«Каким бы страшным и безумным поначалу ни казалось представление о множестве субличностей, вскоре вы убедитесь, что оно очень удобно. Беспокойство ваше обоснованно, ведь множественность осуждается нашей культурой. Человек, состоящий из нескольких личностей, считается ненормальным, а наличие у него альтеров объясняется фрагментацией единого прежде разума из-за пережитой травмы. Единый разум тождественен нормальному разуму. И только трагедия может разбить его на кусочки, как вазу.

Поскольку эта парадигма доминирует, мы боимся своих частей и считаем их симптомами болезни. Пытаясь управлять неприятными мыслями и эмоциями, мы боремся, игнорируем, дисциплинируем, прячем и стесняемся импульсов, мешающих заняться тем, чем хочется. А потом мы стыдим себя за невозможность с ними справиться. Нас бесит всё, что встаёт на пути».

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Питер Вронский, «Сыны Каина: история серийных убийц от каменного века до наших дней» (АСТ)

В книге криминалиста и доктора исторических наук Питера Вронского рассказывается о серийных убийцах, живших в разные эпохи. Как пишет Вронский, термин «серийный убийца» появился в 1981 году. До этого их называли ведьмами, оборотнями, вампирами и хичкоковскими психами.

Автор рассказывает о таких известных преступниках, как Тед Банди, Ричард Коттингем и Зодиак. Он исследует феномен серийных убийц, говорит об их мотивах и психике, а также рассуждает о том, почему их преступления интересуют и увлекают людей.

«На следующее утро, когда я явился в кинолабораторию, мой взгляд привлекли газеты, разложенные в приёмной. Заголовки кричали о пожаре и обезглавленных телах. Когда я осознал, что речь идёт об отеле, где был прошлым утром, то не сразу связал мужчину из лифта с тем, что произошло. Всем известный сегодня феномен серийных убийц и их преступлений был мне незнаком, поэтому пазл из придурка, сумки, полной шаров для боулинга, и расправы на верхнем этаже у меня в голове не сложился. Как и у любого другого человека в те годы. Только спустя время, когда Коттингема арестовали и я впервые увидел его фотографию в газетах, всё внезапно встало на свои места. Я сразу же узнал его. Тот самый придурок, что заставил меня ждать! Именно тогда шары для боулинга неожиданно обрели совершенно новый смысл».

© АСТ

Элиф Шафак, «Остров пропавших деревьев» («Азбука-Аттикус»)

Сюжет романа «Остров пропавших деревьев» одновременно разворачивается в двух странах и периодах: в 1974 году на Кипре во время военного переворота и в Лондоне в конце 2010-х. Две истории связывают фиговые деревья: у старого в прошлом встречались влюблённые грек Костас и турчанка Дефне, а молодое растёт рядом с домом, где живут Костас и его дочь Ада.

В издательстве произведение называют «романтической историей любви на фоне междоусобиц и ужасов гражданской войны».

«Душераздирающе прекрасный роман, в центре которого тёмные тайны гражданских войн и зло, порождаемое экстремизмом: Кипр, родившиеся под несчастливой звездой влюблённые, искалеченные судьбы детей… (И один из рассказчиков — фиговое дерево!)», — говорит о книге писательница Маргарет Этвуд.

«Внезапный порыв ветра врезался в моё тело, словно зазубренный нож.

Костас, похоже, это заметил, так как перестал копать.

— Вы только посмотрите! Бедняжка, ты замерзаешь!

Он переживал за меня. Как всегда. Прежде при малейшем похолодании он делал всё возможное, чтобы сохранить мне жизнь. Помню, одним холодным январским днём он со всех сторон оградил меня от ветра и укутал несколькими слоями мешковины для уменьшения потери влаги. А в другой раз накрыл мульчей. Он установил в саду инфракрасные лампы, чтобы согреть меня ночью, а что ещё важнее — в час перед рассветом, самое тёмное и холодное время суток. Именно тогда большинство из нас засыпают вечным сном, чтобы никогда не проснуться, — бездомные на улицах и мы...

...фиговые деревья — они же смоковницы.

Я Ficus carica, известная как съедобный инжир обыкновенный, хотя, смею вас заверить, во мне нет ничего обыкновенного».

© Азбука-Аттикус

Кёндок Ли, «Корейские мифы» (МИФ)

Профессор культурной антропологии Кёндок Ли из Южной Кореи предлагает своим читателям по-новому взглянуть на корейские мифы — это может помочь им понять менталитет его соотечественников. В легендах загробный мир выглядит как цветочный луг, морями правят драконы, а мужчины часто проигрывают женщинам. В книге рассматриваются шесть из 12 мифов, известных всем жителям Южной Кореи.

«В мифах отражаются мировоззрение и этос социума. Надеюсь, с помощью этой книги мы увидим, какого мира и какой жизни желало до сих пор наше общество, о чём мечтали люди, и, опираясь на это, сможем создать новую жизнь и новые мечты», — говорит Кёндок Ли.

«Значение образов цветов и цветочной поляны — главный ключ к пониманию корейских мифов. Стоит вставить этот ключ в замочную скважину, становится ясен смысл цветочных состязаний, которые встречаются в «Песенном сказе о Небесном владыке» острова Чечжудо, в «Песни о сотворении мира» провинции Хамгёндо, в «Песенном сказе о богине чадородия» (Сэнбульхальман-понпхури), где говорится о покровительнице чадородия Самсын-хальман, и многих других. Проясняется значение образов цветов и цветочной поляны в историях о принцессе Пари, Чачхонби и Оныль.

Цветочная поляна — это мир, о котором грезили люди, жившие на этой земле. Наши предки мечтали о прекрасном, благодатном мире, подобном полю цветов, и создавали его в своём воображении.

Любопытно, что цветочная поляна находится в Западных землях под западными небесами — иначе говоря, в загробном мире. Как мы видим из мифа о принцессе Пари, в Западные земли можно попасть, только умерев. Однако там есть цветы, символизирующие жизнь, и есть поляна цветов, обладающих живительной силой. Удивительная игра воображения!».