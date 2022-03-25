Рассказ или роман: тест RT о русской литературе
Роман и рассказ — литературные жанры, которые отличаются друг от друга прежде всего объёмом. Для новелл характерна краткая форма, в то время как романы могут создавать из жизни персонажей и событий, происходящих с ними, целые миры с обилием деталей и подробностей. Русская литература богата произведениями в обеих формах, которые стали классикой благодаря таланту их авторов: Антона Чехова и Льва Толстого, Ивана Бунина и Фёдора Достоевского и других. Сможете ли вы отличить произведения разных жанров друг от друга по одной лишь цитате? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Rachan Panya / EyeEm
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен