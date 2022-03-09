«Приключенческая сказка для взрослых»: каким получился сериал «Елизавета»‎

В среду, 9 марта, на телевидении состоится премьера исторической саги Дмитрия Иосифова «Елизавета» о российской императрице. Действие в проекте разворачивается в первой половине XVIII века, когда умирающий Пётр I завещает трон своей дочери. Главную роль исполнила Юлия Хлынина, вместе с ней в сериале снялись Александр Балуев, Агриппина Стеклова и Алексей Агранович.

В среду, 9 марта, на телеканале «Россия 1»‎ выходит исторический сериал режиссёра Дмитрия Иосифова («Екатерина. Взлёт», «Екатерина. Самозванцы») «Елизавета»‎ о судьбе российской императрицы. Роль Елизаветы Петровны исполнила Юлия Хлынина («Лёд 2»‎), других исторических персонажей сыграли Агриппина Стеклова, Александр Балуев, Виктор Раков, Алексей Агранович, Владимир Кошевой, Сергей Маховиков, Ангелина Поплавская.

Действие разворачивается в 1720-е годы — император Пётр I (Балуев) ещё жив, но тяжело болен. Кинематографисты уделили немало внимания взаимоотношениям правителя империи с Елизаветой. Несмотря на некоторую строгость к девушке, экранный Пётр очевидно очень любит дочь. По сюжету, изначально император планировал оставить часть наследства своей жене Екатерине, но та предаёт его, поэтому Пётр на смертном одре завещает трон Елизавете.

По словам авторов сериала, проект вдохновлён одной из легенд о завещании Петра I, согласно которой Великий император передаёт престол единственному человеку, не обманувшему его доверия. Однако документ не удаётся сохранить — завещание оказывается в чужих руках и пропадает без вести.

В сериале молодая правительница совсем не готова к тому, чтобы стать императрицей, поэтому «подарок» отца становится для неё настоящим проклятием. На момент смерти Петра Елизавете 16 лет, для неё личное счастье важнее судьбы государства. Цесаревна влюблена в денщика отца Александра Батурина (Кирилл Кузнецов), который отвечает ей взаимностью. В порыве чувств Елизавета даже предлагает ему сбежать. Любовной линии отведена значительная часть экранного времени.

© Кадр из сериала «Елизавета»

Из-за завещания отца цесаревна приобретает врагов, в том числе — в лице вице-канцлера Андрея Остермана (Агранович), князя Александра Меншикова (Раков) и даже родной матери Екатерины I (Стеклова). Окружение юной и наивной Елизаветы заинтересовано в том, чтобы получить и удержать власть. Поневоле оказавшись в водовороте дворцовых интриг, она сталкивается с предательством, ненавистью и рядом испытаний. Многие ранее близкие люди отворачиваются от цесаревны, но рядом остаются верные пажи, с помощью которых она собирается восстановить справедливость.

Авторы сериала утверждают, что многие исторические данные и персонажи в сериале показаны достоверно. Тем не менее, в ленте немало и вымысла.

«Хотя историю того периода мы изучали внимательнейшим образом, в нюансах и деталях, у нас не было задачи соблюсти скрупулёзную историческую достоверность. Наш фильм — это достаточно вольная фантазия на тему, такая приключенческая сказка для взрослых, которая, тем не менее, основана на исторических фактах и точных датировках»‎, — отмечает постановщик Дмитрий Иосифов.

Во время работы над картиной кинематографисты ориентировались на труды знаменитых российских историков, а также черпали вдохновение в романе «Пётр Первый» Алексея Толстого, пьесе «Ассамблея» Петра Гнедича, сценарии Олега Осетинского и Леонида Нехорошева к многосерийному фильму «Михайло Ломоносов» и в других источниках.

По словам сценаристов, одной из наиболее сложных задач было воссоздание устной речи живущих в XVIII веке людей, поскольку она, в отличие от письменной, не сохранилась. К тому же речь отличалась среди сословий, бытовой язык разнился с языком указов. При написании диалогов авторы ориентировались на произведение Алексея Толстого.

© Кадр из сериала «Елизавета»

На роль главной героини, императрицы Елизаветы Петровны, претендовали боле 50 артисток. Хлынина, по словам режиссёра, в роли 16-летней принцессы смотрелась органичнее других.

«В период жизни, который охватывает сериал, поступки цесаревны во многом были продиктованы искренностью и сердечностью. И мне бы хотелось, чтобы именно её человеческие качества, которые я лично ценю высоко, ассоциировались с ней, нежели то, что она любила балы, пиршества или то, что была кокетлива и влюбчива», — рассказывает исполнительница главной роли Юлия Хлынина.

Актрису практически не гримировали, особенно когда она играла молодую Елизавету. Для создания взрослого образа гримёры и костюмеры добавили к её костюмам драгоценные камни, кольца и броши, а также усложнили причёски.

На съёмках сериала использовали 330 париков, чтобы картинка соответствовала петровской эпохе. У одной исполнительницы главной роли их было четыре. Также привлекают внимание костюмы, более 500 из которых привезли из Италии и Испании. Их мастера вручную украшали вышивкой и камнями. Костюмам центральных персонажей уделялось особое внимание — шились точные копии исторических образцов.

Ленту снимали в Москве, Ростове, Санкт-Петербурге и окрестностях. На экране можно увидеть дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум, а также музеи-усадьбы Кусково и Царицыно. Натуру снимали на берегу Финского залива и в подмосковном Дзержинском. Необходимые исторические интерьеры были найдены в петербургских особняках Кельха и Половцова (сейчас Дом архитектора), заброшенном дворце купцов Брусницыных на Васильевском острове, а также в московском дворце Юсуповых-Волковых.

Свыше ста актёров массовки приняли участие в сцене ассамблеи-бала у Юсуповых. Для большей правдоподобности актёры специально занимались верховой ездой.

Сериал Дмитрия Иосифова — яркая история о пути к самодержавию императрицы Елизаветы Петровны. Авторы ленты не только показали петровскую эпоху, но и добавили в сюжет современной динамики, которая в совокупности с многочисленными дворцовыми интригами с каждой серией всё больше затягивает в водоворот императорской жизни.