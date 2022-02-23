«Возможность рассказать о своём поколении»: в сети вышел фильм «Бессмертные»

23 февраля в сети вышла драма Тиграна Кеосаяна «Бессмертные». В фильме рассказывается о друзьях, которые, вернувшись с Афганской войны на родину, ищут своё место в жизни. После некоторых событий их пути расходятся, но герои встречаются спустя много лет на похоронах одного из сослуживцев. Центральные роли в ленте исполнили Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов и Сергей Пускепалис.

В среду, 23 февраля, на видеосервисах KION и Premier состоялась премьера драмы Тиграна Кеосаяна «Бессмертные».

За визуальную составляющую проекта отвечал Игорь Клебанов, оператор лент «Петровка, 38», «ТАСС уполномочен заявить…», «Водитель для Веры» и многих других. Сценарием занимались Илья Рубинштейн (для него этот фильм стал последним — сценарист умер в 2020 году), а также сам Кеосаян.

В центре сюжета ленты — четверо ветеранов Афганской войны. Параллельно на экране рассказывается об их прошлом (в конце 1980-х и в 1990-х) и настоящем (в наши дни). Вернувшиеся из Афганистана герои пытаются найти своё место в жизни. Так, один из них начинает заниматься предпринимательством и со временем преуспевает в этом деле, другой становится писателем. Немало внимания в картине уделяется отношению, с которыми друзья сталкиваются на родине: их не уважают, окружающие обвиняют их в убийствах, ущемляют в правах. С одного из молодых людей в драке срывают орден. Пути солдат расходятся. Встречаются герои спустя много лет на похоронах одного из сослуживцев.

По словам режиссёра, этот фильм посвящён всем ветеранам Афганской войны — «выжившим и невыжившим». Неслучаен и выбор названия «Бессмертные»: оно отсылает к необходимости помнить героев и войну, которая, отмечает постановщик, была забыта — как и подвиги солдат.

«Мы забываем в этой войне с памятью людей, что эту историю делали живые люди: наши отцы, дедушки, бабушки или моё поколение. Как в своё время, в 1989-м, в 1990-м, решили забыть про Афганскую войну. Ну не было такой войны! Не было этих героев, не было подвигов, не было этих орденов. Не было! А они были», — подчёркивает Кеосаян.

Режиссёр признаётся, что эта картина стала для него возможностью «поклониться друзьям и товарищам» из его детства и другим людям, воевавшим в Афганистане и столкнувшимся с забвением.

Вместе с тем «Бессмертные» стали фильмом о поколении постановщика, его попыткой рассказать молодым людям о юности их родителей, бабушек и дедушек.

Основу составили истории, свидетелем которых был сам постановщик. По его словам, подобные эпизоды характерны для поколения в целом.

«Почему мы стали такими, а не другими? Это всё оттуда. В принципе, моему поколению повезло (а может, и не повезло), потому что мало кому выпадает оказаться на переломе эпох. Мы прожили перелом эпох. Я ушёл в армию в одной стране, а пришёл из армии в совершенно другую», — вспоминает режиссёр.

Аналогичным образом о картине отзываются исполнители центральных ролей.

«Это же моё поколение... Я же сам как раз попал в эти годы, служил в эти годы, в начало Афганистана», — отмечает Фёдор Добронравов.

«Вся эта история — всё из моей жизни. Это мой призыв, мои товарищи, ровесники», — подчёркивает Сергей Пускепалис.

Политик, ветеран Афганской войны Франц Клинцевич подтверждает, что в ленте «Бессмертные» его сослуживцев «показали настоящими». «Это очень умный, нужный, своевременный фильм», — полагает Клинцевич.

© Кадр из фильма «Бессмертные»

Съёмки проходили весной 2021 года в Ярославле (там были найдены локации для постановки историй из прошлого героев) и в Москве.

Роли в картине исполнили Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов и Сергей Пускепалис, а их героев в молодости сыграли Александр Метёлкин, Артём Ешкин, Иван Добронравов и Максим Емельянов соответственно.

По словам режиссёра, подбирая актёров на роли одних и тех же героев в разном возрасте, он не ориентировался на внешнее сходство. Команда стремилась подобрать молодых артистов, способных уловить индивидуальность своих более опытных коллег.

«Они должны соответствовать, но кроме того — поймать эту индивидуальную историю. Не похожесть, упаси господь, а жесты, движение глаз... Вот это даёт правду», — говорит Тигран Кеосаян.

Старшее поколение артистов, как рассказал Сергей Пускепалис, знакомо давно, но раньше такой компанией не работало. Повод сняться в одном фильме стал большой радостью для актёров, а съёмки прошли в позитивной атмосфере.

«Конечно, это была огромная радость, когда мы встречались. Самым сложным было расстаться», — говорит Пускепалис.