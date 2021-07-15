«Завтра с утра жара возьмёт своё»: в столичном регионе прошёл сильный ливень

После нескольких дней аномальной жары в столичном регионе прошёл сильный ливень. Дождём залило взлётно-посадочную полосу Шереметьева, несколько рейсов были перенесены и отменены. Последствия непогоды удалось быстро устранить, сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Из-за сильного ветра в городе повалило более 20 деревьев. Очевидцы также сообщили о смерче в Подмосковье, однако синоптики полагают, что речь идёт о другом природном явлении. Вместе с тем метеорологи предупреждают, что жаркая погода в столичном регионе сохранится в ближайшие дни.

Во второй половине дня в Москве прошёл сильный ливень. В городе накануне был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары. В результате дождя и порывов ветра в столице повалено около 20 деревьев, рассказали городские службы.

Наряду с этим ливень подтопил небольшой участок территории аэропорта Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Очевидцы и СМИ опубликовали кадры с места событий, на которых были видны огромные лужи. При этом отмечалось, что данное обстоятельство не мешает взлёту и посадке самолётов.

Вместе с тем, по данным сервиса «Яндекс.Расписания», в Шереметьеве было задержано 39 рейсов, два отменено.

Кроме того, в аэропорту Внуково десять рейсов задержано, три отменено, в Домодедове 15 рейсов задержано, восемь отменено.

Сейчас аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, сообщила ТАСС в четверг директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что дождливая погода в Москве будет наблюдаться в ближайшие несколько дней. По его словам, ливни, грозы и град периодически будут накрывать разные районы столицы.

«Эта история будет теперь в ежедневном порядке. Эти грозовые облака мозаично будут время от времени накрывать ливнями, грозами, градом. Завтра тоже сохраняется вероятность, в выходные будет чуть проще», — рассказал он.

Как пояснил ТАСС Тишковец, в выходные дни в Москве ливни немного утихнут и будет больше солнца.

«Пыльный дьявол»

15 июля СМИ также сообщили о замеченном в подмосковных Мытищах смерче. Явление зафиксировали незадолго до начавшегося ливня. Ещё одно похожее на смерч образование очевидцы сняли на КАД в Санкт-Петербурге.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что погодное явление в Мытищах на самом деле не было смерчем. По её словам, речь идёт о «пыльном дьяволе».

«Я не согласна, что это был смерч. Смерч имеет большие размеры и большую разрушительную силу», — цитирует «Вечерняя Москва» Позднякову.

Она отметила, что такие вихри возникают под кучевым облаком над разогретой поверхностью земли.

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По её словам, подобные пыльные столбы обычно образуются в полях либо на окраинах.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что в Мытищах зафиксировали смерчеобразное облако.

«То, что было зафиксировано на видео в Мытищах, — это не смерч — это смерчеобразное облако, оно не достигло земли и не достигло той степени, в которой оно представляет опасность», — заявил метеоролог.

Говоря о погоде в столичном регионе, Шувалов предупредил, что спада жары пока ожидать не стоит. Он отметил, что после дождя установилась прохлада, но уже к утру следующего дня ситуация изменится.

«После прохождения грозового облака температура понизилась с +31 до +21…+22 °С, но завтра с утра жара возьмёт своё, потому что пока на высотах царит блокирующий антициклон и это разрушение блокирующего антициклона идёт пока медленно. У нас вплоть до конца выходных именно такая ситуация будет сохраняться: с утра жарит солнце, а после обеда — дождь и относительная прохлада», — уточнил Шувалов.

Также на russian.rt.com Синоптик рассказал, когда в Московской области спадёт жара

Как он утверждает, кардинальная перестройка, переход к более прохладной погоде и днём и ночью, ожидается с 19 июля.

«Нужно быть готовыми к тому, что подобного рода грозовая облачность может преподносить сюрпризы в виде града, шквалов порывами до 25 м/с, интенсивных осадков, но локально, не по всей средней полосе. Местами будут выпадать сильные осадки, где-то 1—2 мм, а где-то до четверти-трети месячной нормы», — отметил синоптик.

Метеоролог не исключил вероятность того, что в каком-либо районе средней полосы можно будет увидеть смерч.

Эксперты отмечают, что на фоне аномальной жары в столичном регионе снизилось качество воздуха. В частности, об этом сообщил заместитель руководителя ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич.

По его словам, на качество воздуха влияют наличие источников выбросов загрязняющих веществ и текущая метеорологическая обстановка.

«Наше аномальное лето действительно ухудшило несколько качество атмосферного воздуха. Есть такой термин «неблагоприятные метеорологические условия», которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию», — приводит его слова РИА Новости.

Как пояснил эксперт, в дневные часы нормативы обычно не превышаются, но ночью отмечаются повышенные уровни загрязнения.

«Ночью в некоторых местах, особенно вблизи трасс и магистралей, мы фиксируем повышение», — сказал эксперт.