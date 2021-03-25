Дума, вече и сенат: тест RT о русских парламентах

В России парламент в современном понимании возник в самом начале ХХ века, но и до того момента в истории страны было множество законосовещательных и даже законодательных органов, которые выбирались и состояли из народных избранников, начиная от средневековых вечевых сходов и заканчивая государственными думами Российской империи. А что можно вспомнить о парламентских органах и их предшественниках? Проверьте себя с тестом RT.

Император Николай II произносит речь в день открытия Первой Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца. 27 апреля 1906 г.

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