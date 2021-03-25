Дума, вече и сенат: тест RT о русских парламентах

Короткая ссылка
RT
В России парламент в современном понимании возник в самом начале ХХ века, но и до того момента в истории страны было множество законосовещательных и даже законодательных органов, которые выбирались и состояли из народных избранников, начиная от средневековых вечевых сходов и заканчивая государственными думами Российской империи. А что можно вспомнить о парламентских органах и их предшественниках? Проверьте себя с тестом RT.
Дума, вече и сенат: тест RT о русских парламентах
  • Император Николай II произносит речь в день открытия Первой Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца. 27 апреля 1906 г.
  • © duma.gov.ru

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить