Государства в государстве: тест RT о республиках Российской Федерации

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В состав России входят 22 республики — это субъекты Федерации, обладающие особым конституционно-правовым статусом: они могут принимать свои конституции, устанавливать государственные языки, но при этом не обладают суверенитетом. В Карелии находится памятник русского деревянного зодчества Валаамский монастырь, территории республики Алтай включены в список объектов ЮНЕСКО, а протекающая по Якутии река Лена — одна из самых длинных в России. А какие ещё факты известны вам о республиках России? Проверьте себя при помощи теста RT.
Государства в государстве: тест RT о республиках Российской Федерации
  • © REUTERS/Maxim Zmeyev

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