«Такое не смогли нафантазировать даже создатели «Чёрного зеркала»: Netflix снимет мокьюментари про 2020 год

Netflix совместно с создателями сериала «Чёрное зеркало» разработает комедийное мокьюментари о 2020 годе. В ленту под названием Death to 2020 войдут документальные кадры, связанные с различными событиями этого периода. Их сопроводят комментарии вымышленных экспертов. Роли в картине достались Хью Гранту, Сэмюэлу Джексону, Лизе Кудроу, Джо Кири, Кумэйлу Нанджиани, Кристин Милиоти и другим.

Стриминговый сервис Netflix совместно с создателями популярного сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукером и Аннабель Джонс готовит комедийный фильм Death to 2020 («Смерть 2020-му»). Продюсированием картины занимаются Элисон Марлоу, работавшая над рядом проектов для британского телевидения, а также сами Джонс и Брукер. Последний написал сценарий ленты.

Как сообщает Deadline, Death to 2020 — псевдодокументальная картина, совмещающая реальность с вымыслом. В фильм войдут архивные кадры, связанные с событиями 2020 года. Их будут комментировать вымышленные «известные» эксперты.

«2020-й — год настолько (любой эпитет на ваше усмотрение), что такое не смогли нафантазировать даже создатели «Чёрного зеркала»... но это не значит, что им нечего добавить по поводу происходящего. «Смерть 2020-му» — комедия о кошмарном годе, который прошёл, но, быть может, до сих пор продолжается?» — говорится в официальном логлайне картины.

Режиссёром ленты станет Аль Кэмпбелл, работавший над такими проектами, как «Прожить две недели» и «Ошибка 404». Также Кэмпбелл принимал участие в создании британской телепрограммы Screenwipe, в которой рассказывалось о текущих событиях в мире. В Screenwipe фрагменты новостных выпусков и другие документальные материалы сопровождались комментариями выдуманных личностей. С этим форматом Deadline сравнивает проект Netflix.

В Death to 2020 одну из ролей исполнит британский актёр Хью Грант. В недавнем интервью Vulture он рассказал, что играет эксперта в области истории.

«Чарли Брукер написал для Netflix сценарий к псевдодокументальному фильму о 2020 годе. Я исполняю роль историка, у которого берут об этом самом годе интервью. Вообще-то персонаж у меня весьма отталкивающий! А ещё вам понравится мой парик», — рассказал актёр.

Также в проекте задействованы Сэмюэл Джексон («Криминальное чтиво»), Лиза Кудроу («Друзья»), Лесли Джонс («Охотники за привидениями»), Джо Кири («Очень странные дела»), Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина»), Трейси Ульман («Трейси принимает вызов»), Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму»), Самсон Каё («Искатели правды») и Дайан Морган («До встречи с тобой»).

Дата премьеры картины пока неизвестна.

Death to 2020 — далеко не единственный проект, посвящённый событиям уходящего года. В основном в таких лентах кинематографисты сосредотачиваются на пандемии коронавируса и жизни в самоизоляции.

В марте был снят первый фильм о COVID-19 — «Корона». Над ним работал канадский режиссёр Мостафа Кешвари. По сюжету шестеро соседей в начале пандемии застревают в лифте с незнакомой девушкой. Все начинают подозревать, что она — носитель коронавируса.

Весной стало известно о планах STX Entertainment снять фильм о пандемии. Лента получила название «Птица в клетке». В качестве режиссёра к проекту присоединился Адам Мэйсон («Третье измерение ада», «Навстречу тьме»), а одним из продюсеров картины стал Майкл Бэй.

События «Птицы» разворачиваются в 2024 году. По миру распространяется мутировавшая разновидность коронавируса, получившая название COVID-23. Инфицированных американцев насильно отправляют в карантинные лагеря. У главного героя иммунитет к вирусу, но у его возлюбленной — нет. После того, как девушка заражается, парень попытается спасти её от ужасной участи.

Работа над проектом полностью завершена, 11 декабря он выходит в сети. В январе 2021 года ленту можно будет увидеть в российских кинотеатрах.

О первых неделях пандемии расскажет сценарист «Игры на понижение» и «Скандала» Чарльз Рэндольф. Для него этот проект станет режиссёрским дебютом.

Российские кинематографисты тоже не обошли стороной тему коронавируса. За последний год вышел целый ряд проектов о жизни во время пандемии. В их числе — «#СидЯдома», «Изоляция», «Безопасные связи», «#вмаскешоу» и другие.