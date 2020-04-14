От немого кино до современной прозы: что знаменитости советуют читать и смотреть во время самоизоляции

В сети регулярно появляются подборки фильмов и литературы, с которыми можно ознакомиться во время пандемии коронавируса. Так, режиссёры Педро Альмодовар и Джеймс Ганн опубликовали списки кинолент, рекомендованных ими к просмотру, писатель Людмила Улицкая и политик Наталья Поклонская назвали книги, которые стоит прочитать в самоизоляции, а постановщик «Малыша на Драйве» Эдгар Райт составил топ-100 лучших комедий всех времён.

С каждым днём пользователи интернета публикуют всё больше подборок с рекомендациями интересных фильмов и литературы, которые помогут скоротать время в самоизоляции или на карантине. Списками книг и кинолент, призванными не дать заскучать, поднять настроение или обратить внимание на глобальные проблемы, делятся и многие известные личности.

Так, режиссёр Педро Альмодовар в самоизоляции ведёт дневник и публикует его на специализированном испанском сайте. В один из дней Альмодовар порекомендовал читателям фильмы для просмотра дома во время пандемии. В список из 11 наименований вошли преимущественно работы режиссёров-классиков середины XX века.

Это комедия «В джазе только девушки» оскароносного Билли Уайлдера и его же «Первая полоса»; «Мартышкин труд» («Обезьяньи проделки») и «Солдат в юбке» Ховарда Хоукса; ленты Джорджа Кьюкора «Богатые и знаменитые», «Филадельфийская история» и «Звезда родилась» (версия 1954 года с голливудской дивой Джуди Гарлэнд).

Кроме того, в перечне есть картины «Быть или не быть» и «Серенада трёх сердец» Эрнста Любича, «Полночь. Сердцу не прикажешь» Митчелла Лейзена, а также «Дом Флоры» испанца Рамона Фернандеса.

Альмодовар предложил поклонникам и занимательную литературу. Прежде всего это произведения современных писателей Валерии Луизелли и Ивана Моналисы Охьеды. Рассказы последнего, по признанию режиссёра, напоминают ему собственную книгу — «Патти Дифуса и другие тексты» (она представляет собой сборник заметок для издания La Luna, написанных в 1980-х годах).

Также Альмодовар сообщил, что во время самоизоляции занимается разработкой адаптированных сценариев к сборнику рассказов Лусии Берлин «Руководство для домработниц» и пьесе Жана Кокто «Человеческий голос».

Режиссёр «Стражей Галактики» и продюсер последних частей франшизы «Мстители» Джеймс Ганн также составил список кинолент, которым стоит уделить время на карантине. А заодно — выразил надежду на то, что его подписчики соблюдают социальное дистанцирование.

10 GREAT MOVIES YOU LIKELY HAVEN'T SEEN TO STREAM WHILE YOU SELF-QUARANTINE. It's important for the health of our world to practice social distancing as much as possible. In the service of you doing this & in the hopes you will, I’ve come up with this list. #QuarantineAndChill — James Gunn (@JamesGunn) March 13, 2020

В списке Ганна десять фильмов разных лет. Самый ранний из них — американская комедия «Слава герою-победителю» 1944 года, а самый свежий — японский комедийный хоррор трёхлетней давности «Зомби одним планом!».

Интересно, что Ганн явно симпатизирует азиатскому кино: он упоминает такие южнокорейские фильмы, как «Мать» Пон Джун Хо, «Жёлтое море» На Хон-джина, «Злодейка» Чон Бён-гиля. Однако режиссёр не оставил без внимания и европейских коллег — в списке есть Серджио Леоне («За пригоршню динамита»).

© Кадр из фильма «Мать» (2009)

Американский кинематограф представлен лентами «Боб и Кэрол, Тед и Элис» Пола Мазурски, «Сладкий яд» Ноэля Блэка, «Странники» Филипа Кауфмана и «Плохой Лейтенант» Вернера Херцога.

Российский журналист Владимир Шахиджанян в беседе с ФАН отметил, что универсальных рекомендаций о том, что смотреть или читать в самоизоляции, не существует, однако при этом посоветовал ознакомиться с сочинениями классиков — Стендаля, Гюго и Бальзака.

Также Шахиджанян предложил перечитать сказки или уделить внимание биографическим произведениям: «Жажде жизни» Ирвинга Стоуна о Винсенте ван Гоге или «Осуждению Паганини» советского писателя Анатолия Виноградова.

Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская на своих страницах в соцсетях рекомендовала подписчикам три книги: роман-притчу Германа Гессе «Сиддхартха», нехудожественную книгу тренера по саморазвитию Джона Кехо «Подсознание может всё!» и труд мотивационного спикера Барбары Шер «О чём мечтать». Политик посоветовала гражданам «не терять самообладание».

Своих любимых авторов в беседе с Nation News назвала и писательница Людмила Улицкая. Она рассказала, что читает поэзию Николая Заболоцкого, автобиографическую книгу режиссёра Сергея Эйзенштейна «Yo. Мемуары», прозу музыканта Всеволода Задерацкого «Золотое житьё» и сборник «Страшные стихи», составленный Дмитрием Быковым. Также Улицкая перечитала пьесу Пушкина «Пир во время чумы», которая входит в цикл маленьких трагедий.

«Это тревожное для многих время требует не лёгкого трамвайного чтения, а такого, которое требует внимания, концентрации и в каком-то смысле работы», — сказала она.

Коллеги Улицкой Платон Беседин и Ариф Алиев также рассказали изданию о своих предпочтениях во время карантина. Оба рекомендуют произведения Эдуарда Лимонова, Беседин также советует прочитать Мишеля Уэльбека («Серотонин»), Андрея Рубанова («Жестко и угрюмо») и Василия Розанова («Опавшие листья»).

Режиссёры Эдгар Райт («Скотт Пилигрим против всех», «Малыш на драйве») и Райан Джонсон («Достать ножи») поделились советами на платформе letterboxd, разработанной специально для обмена мнениями о кино и создания списков фильмов.

© Кадр из фильма «Выпускник» (1967)

Райт разместил перечень из сотни комедий, при этом подчеркнув, что с лёгкостью может назвать ещё столько же (к слову, добавить собственные фильмы ему не позволяет скромность). В числе любимых фильмов режиссёра оказались «Тутси» и «Выпускник» (оба с Дастином Хоффманом в главной роли), «Академия Рашмор», «Школа рока», немая лента Чарли Чаплина «Огни большого города», мокьюментари Вуди Аллена «Хватай деньги и беги» и многое другое.

Райан Джонсон ограничился небольшим списком мюзиклов 1970-х, куда вошли «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» (трибьют The Beatles), «Иисус Христос — Суперзвезда», «Кабаре», «Весь этот джаз» и ряд других хитов десятилетия.