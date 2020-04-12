Можно в космос полететь: тест RT и «Дилетанта» ко Дню космонавтики

12 апреля в России и других странах постсоветского пространства отмечают День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полёт. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, хватит ли вам знаний, чтобы справиться с управлением ракетой.

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Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»