Можно в космос полететь: тест RT и «Дилетанта» ко Дню космонавтики
12 апреля в России и других странах постсоветского пространства отмечают День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полёт. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, хватит ли вам знаний, чтобы справиться с управлением ракетой.
- © Imagno/Getty Images
Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант»
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей