«Бой с гёрлс»: на ТВ вышло развлекательное шоу о соперничестве мужчин и женщин

В России состоялась премьера развлекательного шоу «Бой с гёрлс» с Александром Гудковым и Екатериной Варнавой в качестве ведущих. В каждом выпуске артисты делят гостей программы на мужскую и женскую команды, вместе с ними выполняют нелепые, но весёлые задания и пытаются ответить на вопрос, кто круче — мальчики или девочки. Участниками первого выпуска шоу стали Елена Темникова, Мария Миногарова, Анна Боронина, Мигель, Антон Шастун и Алексей Карпенко.

В четверг, 9 апреля, телеканал «Пятница!» показал первый выпуск развлекательного шоу «Бой с гёрлс».

Герои каждой программы — российские медийные личности. В соответствии с гендерной принадлежностью участников делят на две команды: в их составе селебрити должны выполнять различные задания и в шуточной форме доказывать соперникам преимущества своего пола. Всё это действо разворачивается под зажигательный хит Сабрины Салерно Boys.

В качестве ведущих проекта выступили шоумен, участник Comedy Club Александр Гудков и актриса Екатерина Варнава. По замыслу проекта артисты не только направляют своих гостей и развлекают зрителей, но и сами принимают активное участие в соревновании как часть команды.

Выпуск состоит из пяти конкурсов. Победители каждого этапа получают балл, а проигравшие — позволяющее отыграться «наказание». После финального испытания штрафное задание не предусмотрено: победить может только одна команда.

© Телеканал «Пятница!»

Гостями первого выпуска «Бой с гёрлс» стали певица Елена Темникова, модель и блогер Мария Миногарова, а также актриса и музыкант Анна Боронина. Девушки соревновались с мужской командой, в состав которой, помимо Гудкова, вошли юморист Антон Шастун, танцор Алексей Карпенко и хореограф Мигель. Ожидается, что следующими гостями шоу станут Ян Гэ, Лукерья Ильяшенко, IOWA, Юлия Топольницкая, Анна Седокова, Zivert, Константин Ивлев, Олег Майами и другие.

Участникам первого выпуска достались несложные задания: команды играли в «Шляпу» (также известную как Alias) и гляделки, пытались определить при помощи одного пальца, что лежит на тарелке, собирали пазл и отвечали на всевозможные вопросы.

Однако во всех испытаниях участников ждал какой-либо предусмотренный сценарием подвох. Он усиливал интригу и добавлял эмоций в кадр.

Участники шоу оказывались в нелепой ситуации почти на каждом этапе соревнования. Так, для игры в «Шляпу» гостям нужно было усесться на трясущуюся конструкцию, расположенную на платформе с изображением лица одного из ведущих. Как оказалось, говорить в таких условиях непросто, поэтому речь кажется крайне комичной. Притом женской команде предлагалось угадать «мужские» слова, а мужчинам, наоборот, предстояло назвать знакомые преимущественно слабому полу предметы. Мужчинам в этом конкурсе пришлось на порядок сложнее: как показала практика, что такое палетка или шейпинг, знают немногие. Зато, к примеру, домкрат — не чуждое женщинам слово.

© Телеканал «Пятница!»

Во время задания с пазлом соревновавшихся било током, другой «сюрприз» ждал участников конкурса по угадыванию продуктов через прикосновение.

«Ты никогда это не забудешь и не развидишь», — прокомментировала очередное задание Екатерина Варнава.

За юмор в «Бой с гёрлс» отвечают преимущественно ведущие. Причём их соперничество продолжается за пределами конкурсов. Так, в рамках проекта Гудков может себе позволить бесцеремонно высмеивать нос Варнавы, отпускать комментарии в адрес присутствующих и эмоционально визуализировать некоторые свои ответы. Дерзкие шутки Варнавы были преимущественно направлены на соведущего. Впрочем, Гудков подчеркнул, что, несмотря на соперничество на экране, в жизни артисты остаются хорошими друзьями.

По словам Варнавы, создатели проекта предлагают посмотреть зрителям на тему «противостояния» полов с новой стороны.

«Битва — не в понимании тяжёлого события, а противостояние в весёлой и непринуждённой атмосфере», — пояснила артистка, добавив, что шоу увлекает участников и раскрывает их с новой стороны.

«Никого во время съёмок уговаривать не приходилось, наоборот, приходилось отговаривать, потому что одни и те же люди не могут участвовать в конкурсах. Практически каждый артист, который участвовал в этой программе, нас с Сашей удивил», — заявила ведущая.