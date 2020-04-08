Табор уходит в небо: тест RT о цыганах

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8 апреля отмечается Международный день цыган — праздник, объединяющий порядка 80 этнических групп, которые причисляют себя к этому народу. В 1971 году в этот день в Лондоне прошёл первый в истории Всемирный конгресс цыган, где были выбраны гимн и флаг, что сыграло немалую роль в их самоидентификации как единого народа. В том же году был основан Международный союз цыган. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, много ли вы знаете о цыганах.
Табор уходит в небо: тест RT о цыганах
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

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