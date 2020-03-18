Фестивальная лента Терренса Малика и индийский мистический хоррор: что покажут в кино на этой неделе

Федеральные учреждения культуры временно закрываются для посетителей из-за пандемии коронавируса, прекращают продажу билетов театры и кинотеатры; люди по всему миру ограничивают посещение публичных мест. Тем не менее, в столь нелёгкое для киноиндустрии время в прокат выйдет несколько новых фильмов. Так, на этой неделе на больших экранах покажут военную драму Терренса Малика «Тайная жизнь» о символе австрийского сопротивления Франце Егерштеттере. Также в кино можно будет увидеть основанный на реальных событиях триллер Оливье Ассайаса «Афёра в Майами» и байопик «Верю в любовь» о жизни музыканта Джереми Кемпа. В числе других зарубежных релизов — семейный австралийский фильм «Мой друг мистер Персиваль», исландская драма «Белый, белый день» и индийский хоррор «Тьма». Кроме того, в прокат выходит российская комедия «Номер один».

«Тайная жизнь» (A Hidden Life)

В 2019 году обладатель «Золотого Медведя», «Золотого Льва» и неоднократный лауреат Каннского кинофестиваля Терренс Малик получил ещё две награды — за фильм о легенде австрийского сопротивления Франце Егерштеттере, который выступал против аншлюса в начале Второй мировой войны и отказывался сотрудничать с фашистами.

Егерштеттер, член третьего францисканского ордена и очень набожный человек, считал участие в войне грехом. В 1943 году он не принял присягу, за что был казнён. В 2007 году Егерштеттера причислили к лику блаженных и мучеников.

Название ленты Малика взято из книги Джорджа Элиота (Мэри Эванс) «Мидлмарч», где говорится, что добро часто творится в тайне. Главную роль в фильме исполнил немецкий актёр Аугуст Диль («Союзники»). «Тайная жизнь» участвовала в основном конкурсе Каннского фестиваля, на котором в итоге получила награды христианского жюри и приз Франсуа Шале.

«Верю в любовь» (I still believe)

Сюжет новой мелодрамы братьев Эндрю и Джона Эрвинов («Можно только представить») основан на мемуарах христианского певца Джереми Кемпа. В название вынесен заголовок его песни, которая также служит главной музыкальной темой ленты.

Кемп и его возлюбленная Мелисса Хеннинг решили пожениться вскоре после знакомства. Девушка перенесла рак и уже выздоравливала, однако после медового месяца выяснилось, что болезнь вновь прогрессирует. В ленте рассказывается, как на фоне личной трагедии артист всё же добился успеха в творчестве и стал известным исполнителем.

Роли в фильме исполнили Кей Джей Апа, Бритт Робертсон (они уже работали вместе над «Собачьей жизнью»), Шанайя Твейн и Гэри Синиз.

«Мой друг мистер Персиваль» (Storm Boy)

Фильм снят по книге австралийского писателя Колина Тиле «Штормик и Мистер Персиваль». Это не первая попытка переложить произведение на язык кино: в 1976 году на экраны вышла лента Генри Сафрана «Мальчик и океан», а в 2011-м — картина французско-греческого производства «Пеликан», где как актёр был задействован Эмир Кустурица. Также в 2013 году по книге поставили спектакль.

Конечно, авторы новой адаптации несколько переработали повествование: зрители увидят постаревшего главного героя, Майка Кинли (Джеффри Раш), который будет рассказывать внучке о своём детстве — тогда он (в исполнении Финна Литтла) носил прозвище Штормик и, не получая достаточно внимания от отца-затворника, дружил с оставшимся без родителей пеликаном Мистером Персивалем.

Интересно, что в фильме снимался актёр, который был задействован в производстве киноверсии от 1976 года: тогда Дэвид Галпилил сыграл Билла, а теперь — его отца.

«Афёра в Майами» (Wasp Network)

Фильм французского режиссёра Оливье Ассайаса «Афёра в Майами» основан на реальных событиях. Действие картины начинается в декабре 1990 года в Гаване. Разведчик Рене Гонсалес под видом диссидента покидает Кубу, оставив там любимых жену и дочь, выполнить задание в Майами. Там он внедряется в американо-кубинскую организацию, которая нацелена свергнуть правительство Фиделя Кастро.

В своей картине Ассайас пытался не только отобразить определённый период современной истории, но и искал скрытые мотивы, побуждающие героев фильма совершать те или иные поступки.

В основу сценария картины легла книга Фернандо Морайса «Последние солдаты холодной войны» о «Кубинской пятёрке» — пяти разведчиках, работавших в 1990-е во Флориде. Они проникли в антикастровские организации, чтобы собирать информацию о них. Все они были арестованы в США в 1998 году по обвинению в шпионаже. На Кубе их считают национальными героями. В 2014-м троих разведчиков выпустили на свободу.

Фильм вошёл в основную программу Венецианского кинофестиваля 2019 года, но был прохладно встречен критиками. В своих отзывах они отмечали неправдоподобность происходящего, пресный сюжет и отсутствие ответов на заданные самим автором картины вопросы. В то же время критики остались довольны визуальной составляющей и игрой актёров. Роли в фильме исполнили Вагнер Моура, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь, Пенелопа Крус, Ана де Армас и другие.

«Номер один»

Режиссёрское кресло криминальной комедии «Номер один» занял Михаил Расходников, известный по мелодрамам «Эластико», «Временные трудности» и «Дорогой папа». С криминальными историями режиссёр раньше не работал, потому, по его же словам, этот проект стал для него вызовом.

Тем не менее, и в новый, снятый в непривычном жанре проект, автор попытался вместить эмоциональные жизненные истории. Кроме того, режиссёр подчеркнул, что картина может изменить отношение зрителей к современному искусству.

Название фильма отсылает к одноимённой картине экспрессиониста Марка Ротко. Именно это полотно по сюжету намерены украсть герои фильма — молодой авантюрист Артём (Дмитрий Власкин) и опытный вор Феликс (Филипп Янковский). Галерея, в которой представлена картина, принадлежит экс-супруге Феликса (Ксения Собчак). Сильно осложняет ситуацию романтическая линия — Артём влюбляется в следователя Марину (Рина Гришина), которая охотится за мошенниками.

«Белый, белый день» (Hvítur, hvítur dagur)

Режиссёром и автором сценария драмы «Белый, белый день», снятой совместно Исландией, Данией и Швецией, стал исландец Хлинюр Палмасон. Для него этот фильм — вторая полнометражная игровая работа.

По сюжету, в автомобильной аварии погибает жена начальника полиции. Мужчина тяжело переживает утрату, однако начинает подозревать супругу в романе с одним из местных жителей. Мужчина становится одержим желанием узнать правду любой ценой и собирает информацию о подозреваемом, подвергая себя и своих близких серьёзной опасности.

Фильм был представлен на Международном кинофестивале в Торонто в 2019 году в секции Modern World Cinema, куда попадают лучшие картины со всего мира — организаторы стараются делать акцент на неанглоязычном артхаусе, который может не получить широкого распространения. Кроме того, картина была выдвинута от Исландии на Оскар-2020.

Фильм не вошёл в число номинантов, но получил высокие оценки критиков. Эксперты отмечали неповторимый авторский стиль и точно переданные сложные характеры.

Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 100%.

«Тьма» (Kaaal)

Индийский мистический фильм ужасов режиссёра Датту Сандипа «Тьма» снят в жанре мокьюментари. Главный герой ленты, легкомысленный молодой человек Рахул, вместе с друзьями снимает поддельные ролики, на которых якобы запечатлены паранормальные явления — так он надеется прослыть охотником за привидениями. Однажды мошенников нанимает некий мужчина, уверенный, что его недавно скончавшаяся супруга умерла не без помощи чего-то мистического. Герои приезжают в дом заказчика. Они не верят в призраков и надеются весело провести время, но вместо этого сталкиваются с силой действительно таинственной и пугающей.

Премьера фильма уже состоялась в рамках недавно завершившегося в нескольких городах России фестиваля болливудского кино. Первые зрители отмечают, что лента соответствует всем канонам жанра. В числе сильных сторон фильма хорошо продуманная напряжённая атмосфера и интересные звуковые решения.