Заложники в офисе и «Послания из другого мира»: главные сериалы марта

В марте на экраны выходят три комедийных сериала российского производства: «Корни» с Марком Богатырёвым, «Патриот» с Антоном Жижиным и «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой. Также в числе отечественных релизов — психологический триллер «Колл-центр» о захвате в заложники сотрудников магазина для взрослых, байопик про Муслима Магомаева и криминальный сериал «Шторм». Один из наиболее ожидаемых зарубежных релизов — экранизация одноимённого романа Филипа Рота «Заговор против Америки», которая предлагает зрителям альтернативную историю США. Среди других премьер — фантастические «Удивительные истории» и «Разрабы», мистические «Послания из другого мира», а также проекты, вдохновлённые жизнью реальных персон, — «Мадам Си Джей Уокер» и «Фрейд».

«Корни» — с 2 марта на more.tv, с 10 марта на СТС

Производством комедийного проекта «Корни» занималась компания АМиК («КВН Продакшн»), для которой этот сериал стал первым. Главную роль в нём исполнил звезда «Кухни» Марк Богатырёв. Также в картине задействованы другие известные актёры и кавээнщики: Наталья Скоморохова, Ренат Мухамбаев, Ксения Корнева, Елена Валюшкина, Сергей Бачурский, Владимир Сычёв, Тимур Родригес, Антон Лапенко и другие.

По сюжету главный герой Дима приезжает в родной провинциальный город Залещинск, где он очень давно не был. Компания, в которой он работает, хочет купить Дом культуры и построить на его месте торговый центр. Уже ставший успешным топ-менеджером Дима должен договориться с директором и обеспечить заключение сделки. Но задача становится почти невыполнимой, когда оказывается, что директор ДК — бывшая возлюбленная героя, на которой он пообещал жениться перед своим исчезновением десять лет назад.

В сериале создан яркий образ провинциального городка и его жителей, которые заметно отличаются от жителей мегаполисов. При этом авторы показали глубинку в ярких и позитивных тонах. Герои живут полной жизнью, в которой есть место мечтам, романтике и юмору.

Подробнее о сериале «Корни» — в материале RT.

«Патриот» — с 10 марта на ТНТ

Провинциальный городок выбран местом действия ещё одного российского комедийного сериала.

Главный герой Саня Кучин возвращается со службы домой. Преисполненный чувством долга и патриотическими настроениями, он хочет сделать жизнь своих соседей лучше. Увиденное разочаровывает молодого человека: на его малой родине процветают коррупция, разгильдяйство и алкоголизм. Однако герой не отчаивается, устраивается на работу и берётся исправлять пороки общества.

Производством проекта занималась компания Good Story Media, выпустившая такие хиты, как «Воронины», «Звоните ДиКаприо!» и «Восьмидесятые». Главную роль в сериале исполнил Антон Жижин, для которого это первый крупный проект. Вместе с ним снялись Алексей Базанов, Анастасия Талызина, Владимир Сычёв, Алёна Савастова и другие.

«257 причин, чтобы жить» — с 26 марта на видеосервисе START

Главную роль в комедийном сериале Максима Свешникова «257 причин, чтобы жить» исполнила Полина Максимова, известная по проектам «Деффчонки», «Без меня», «Семь ужинов», а также по клипам Алексея Воробьёва.

Героиня Максимовой несколько лет борется с онкологией, побеждает болезнь и возвращается к нормальной жизни, чтобы узнать, что здоровой близким она не нужна.

Но девушка не отчаивается. Она находит старый дневник, в котором написаны 256 причин, чтобы жить, и добавляет ещё одну: найти любовь. Руководствуясь списком, героиня отправляется искать своё счастье.

Жизнеутверждающий сериал стал единственным российским проектом, отобранным в конкурсную программу международного фестиваля Canneseries, который пройдёт в Каннах в конце марта. Как отмечают создатели ленты, «257 причин, чтобы жить» понравится зрителям из любой страны, поскольку затрагивает универсальные проблемы.

«Магомаев» — с 9 по 19 марта на Первом канале

События сериала «Магомаев» разворачиваются в 1960-е годы вокруг легендарного советского певца. По сюжету уже ставший известным Муслим Магомаев знакомится с солисткой Большого театра Тамарой Синявской. Герои состоят в отношениях с другими людьми, однако между ними вспыхивают чувства. Артисты решают не рушить свои семьи, но одна судьбоносная встреча снова сводит их вместе.

Главные роли в сериале исполнили Милош Бикович и Ирина Антоненко.

В работе над проектом принимала участие сама Синявская. Она помогала в создании сценария, а также утверждала исполнителей главных ролей.

Режиссёрами проекта выступили Роман Прыгунов («Духless») и Дмитрий Тюрин («Ласточкино гнездо»).

«Колл-центр» — с 23 марта на ТНТ и видеоплатформе PREMIER

Режиссёрами и сценаристами психологического триллера «Колл-центр» стал тандем Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, вместе работавших над 11 проектами (включая «Салют-7» и фильмы франшизы «Гоголь»).

События сериала берут начало в кол-центре интернет-магазина для взрослых. С сотрудниками связываются неизвестные злоумышленники, которые сообщают, что в здании находится бомба. Чтобы спасти свои жизни, заложники обязаны выполнять нелепые и жестокие поручения таинственных психопатов, представившихся «мамой» и «папой».

Роли в проекте достались Павлу Табакову, Владимиру Яглычу, Никите Тарасову, Сабине Ахмедовой, Юлии Хлыниной и другим.

«Шторм» — с 10 марта на ТНТ

Детективный сериал Бориса Хлебникова «Шторм» осенью 2019 года вышел на видеосервисе START. Проект был высоко оценён зрителями, которые отмечали интригующий сюжет, отличную постановку и хорошую игру актёров. «Шторм» получил премию «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ» (приз достался Анне Михалковой) и был представлен в категории «Лучший телефильм или мини-сериал», где уступил исторической драме «Годунов». Этой весной «Шторм» впервые можно будет увидеть на российском телевидении.

В центре сюжета — два следователя, работающие в небольшом городе. Они расследуют унёсшее десятки жизней происшествие. Жена одного из героев тяжело больна, и, чтобы её спасти, ранее неподкупный следователь идёт на должностные преступления.

«Заговор против Америки» — с 16 марта на HBO и с 17 марта на Amediateka

Исторический мини-сериал «Заговор против Америки» основан на одноимённом романе 2004 года американского писателя Филипа Рота. Режиссёры проекта — Томас Шламми («Карточный домик») и Минки Спиро («Аббатство Даунтон»). Сценарий адаптировали Эд Бёрнс и Дэвид Саймон, работавшие над сериалом «Прослушка», а также дебютантка Рина Рексрод. Роли в ленте исполнили Вайнона Райдер, Зои Казан, Морган Спектор и другие.

«Заговор против Америки» эксплуатирует тему альтернативной истории США. По сюжету выборы 1940 года выигрывает не Франклин Рузвельт, а симпатизирующий гитлеровской Германии военный лётчик, ксенофоб Чарльз Линдберг.

В центре сюжета — живущая в США еврейская семья. Её глазами зрители увидят все изменения, происходящие в стране, президент которой решает проводить поддерживающую идеи нацизма политику.

«Удивительные истории» — с 6 марта на Apple TV+

В основе сериала «Удивительные истории» — одноимённый проект Стивена Спилберга 1985 года выпуска. Оригинальный сериал объединяет несколько не связанных между собой историй, снятых в разных жанрах. Проект получил 12 номинаций на премию «Эмми» и одержал победу в пяти из них.

Герои вошедших в новый сериал пяти историй становятся участниками разнообразных фантастических событий.

В числе сценаристов проекта — Эдвард Китсис и Адам Хоровиц, работавшие над сериалом «Остаться в живых». Режиссёры — Майкл Диннер («Анатомия страсти»), Сюзанна Фогель («Шпион, который меня кинул»), Тодд Холлэнд («Удивительные истории» 1985 года, «Твин Пикс»), Крис Лонг («Зачарованные»), Марк Майлод («Игра престолов») и Сильвен Уайт («Менталист»). Стивен Спилберг принимает участие в проекте в качестве исполнительного продюсера.

Проект должен был выйти на канале NBC, а работал над ним Брайан Фуллер, известный по «Ганнибалу» и «Семейке монстров». В 2017 году сериал перешёл к компании Apple, у которой возникли творческие разногласия со сценаристом: он планировал сделать нечто в духе «Чёрного зеркала», и это не устроило новых производителей.

«Разрабы» — с 5 марта на Hulu

Режиссёром и сценаристом фантастического триллера «Разрабы» стал номинант на «Оскар» Алекс Гарленд. В его арсенале уже две режиссёрские работы (и обе в жанре фантастики) — «Аннигиляция» и «Из машины». Но прежде всего Гарленд известен как автор романа «Пляж», по которому Дэнни Бойл в 2000 году снял одноимённый фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Главная героиня — сотрудница крупной технологической фирмы. Однажды её возлюбленный таинственным образом исчезает. Девушка подозревает, что к этому может быть причастна её компания, и начинает расследование.

По словам критиков, медленное повествование сериала может наскучить нетерпеливым зрителям, но поклонники Гарленда определённо найдут в новом проекте немало поводов для размышлений.

«Послания из другого мира» — с 1 марта на телеканале AMC

Четырёх обычных людей, находящихся в поисках чего-то неопределённого, сводит вместе некая загадка. За ней следует ряд новых головоломок, разгадывая которые герои обнаруживают, что за обычным миром существует ещё один, сокрытый от всех.

Идея проекта принадлежит актёру Джейсону Сигелу, сыгравшему Маршалла Эриксона в популярном ситкоме «Как я встретил вашу маму». Он же стал режиссёром и продюсером нового сериала, а также исполнил в нём одну из ролей. В проекте также задействованы актёры Андре Бенджамин, Ричард Э. Грант, Ив Линдли и Салли Филд.

Первые зрители высоко оценили релиз: его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 83% (на основе оценок критиков) и 80% (согласно отзывам зрителей).

«Мадам Си Джей Уокер» — с 20 марта на Netflix

Сара Бридлав, также известная как Мадам Си Джей Уокер, — предпринимательница, жившая в Америке с 1867 по 1919 год. Она запустила собственную линию косметики, созданную специально для темнокожих женщин. Бренд пользовался большой популярностью, а Бридлав принято считать первой женщиной-миллионером в США. Также американка занималась благотворительностью и помогала другим женщинам открыть свой бизнес.

Сериал «Мадам Си Джей Уокер» расскажет о жизни и пути к успеху легендарной бизнесвумен.

Главную роль в проекте исполнила лауреат премии «Оскар» Октавия Спенсер.

«Фрейд» — с 23 марта на Netflix

Новый австро-германский сериал от Netflix вдохновлён деятельностью психолога и психиатра Зигмунда Фрейда (Роберт Финстер). События разворачиваются в 1880-е в Вене. Молодой доктор расследует серию загадочных убийств, прибегая к помощи полиции и медиума.

Съёмки сериала проходили в Праге. Как отметил режиссёр Марвин Крен, это решение обусловлено тем, что архитектура городов довольна похожа, но в Вене многие дома были отремонтированы и выглядят более современно, тогда как Прага сохранила свой исторический облик.

Крен также пообещал, что в проекте история будет смешиваться с современными и провокационными приёмами, что должно привлечь молодую аудиторию.