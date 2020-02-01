История охотников за нацистами и спин-офф «Ривердэйла»: главные сериалы февраля
«Война семей» — с 3 февраля на Start и PREMIER
Миша и Дима дружили — без преувеличения — с первых дней жизни. Они вместе ходили в школу, одновременно отслужили в армии и обзавелись семьями, а позже открыли совместный бизнес. Даже дети героев решили пожениться — и всё было прекрасно до самого дня свадьбы. А вот на торжестве герои вмиг превратились в злейших врагов.
Главные роли в сериале исполнили Егор Бероев и Александр Робак. Также в картине снялись Пелагея Невзорова, Арам Вардеванян и Арина Постникова.
«Филатов» — с 3 февраля на more.tv, с 17 февраля на СТС
Несмотря на огромную популярность среди женщин, у обаятельного врача Андрея Филатова всегда получалось оставаться верным мужем и примерным семьянином. Но его неожиданно бросает жена, и теперь Филатов во что бы то ни стало пытается её вернуть.
Проект СТС собрал поистине звёздный каст: Филатова играет Фёдор Бондарчук, его жену — Олеся Судзиловская. Также роли в сериале исполнили Максим Лагашкин, Мария Аронова, Галина Польских и Эммануил Виторган.
«Тернистый путь» (Briarpatch) — с 6 февраля на USA Network
Аллегра Дилл возвращается из Вашингтона в родной Техас, чтобы расследовать убийство младшей сестры — сотрудницы местной полиции. Искать преступника придётся среди колоритных персонажей: героиня встретится с дьяволом в костюме-тройке, комично-харизматичным владельцем магазина конфет, типичными шерифами.
Традиции вестернов в сериале переосмыслены в комедийном духе, а видеоряд радует сочной картинкой. Лента снята по одноимённому роману Томаса Росса, который в 1985 году принёс писателю премию Эдгара Аллана По.
«Кэти Кин» (Katy Keene) — с 6 февраля на The CW
Кэти Кин — ещё один персонаж комиксов издательства Archie, который вслед за «Ривердэйлом» и «Леденящими душу приключениями Сабрины» пополнит киновселенную Archieverse.
На страницах графических романов Кин впервые появилась в 1945 году. Причём тогда она была в некоторой степени «интерактивной» героиней: художник Билл Воггон обратился к читателям с предложением представить свои чертежи нарядов и аксессуаров для Кэти. В выпусках, в которых использовались идеи читателей, всегда указывалось имя автора дизайна.
Новый проект The CW расскажет о юной Кэти Кин и её подругах, в том числе о Джози Маккой. Девушки отправляются в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в индустрии моды и музыки.
«Замок и ключ» (Locke & Key) — с 7 февраля на Netflix
Вдова Нина привозит детей в родовое гнездо покойного супруга — «Дом ключей», расположенный в вымышленном городке Лавкрафт реального штата Массачусетс (выбор неслучаен — этот штат входит так называемую Страну Лавкрафта, где писатель размещал вымышленные локации своих произведений).
Вскоре юные герои начинают повсюду находить причудливые ключи. Выясняется, что двери дома ведут в совершенно неожиданные места, а за некоторыми даже можно обнаружить собственных двойников.
Поначалу подростки воспринимают происходящее как безобидную забаву, но у таинственной и мрачной обитательницы дома на всё свои планы.
Сериал основан на серии комиксов «Ключи Локков» авторства Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и Габриэля Родригеза, опубликованной IDW. В России первые четыре части из шести вышли в издательстве «Эксмо».
Hi-Fi — с 14 февраля на Hulu
Книги британского писателя Ника Хорнби не раз становились основой для успешных фильмов. Среди экранизаций произведений Хорнби — лента «Мой мальчик» с Хью Грантом и Николасом Холтом. Также литератор написал сценарии к картинам «Бруклин» и «Воспитание чувств».
Роман High Fidelity (дословно можно перевести как «Глубокая преданность») переживает уже вторую экранизацию: в 2000 году на экраны вышел фильм «Фанатик», в эпизоде которого можно увидеть Лизу Боне. Теперь же Hulu представляет сериал с её дочерью Зои Кравиц в главной роли.
От мужского персонажа книги и фильма у героини остались имя Роб, музыкальный магазин и проблемы в личной жизни. Протагонистка любит слушать музыку, составлять списки и копаться в своих чувствах — зрители увидят, как Роб в компании друзей анализирует пять своих ярчайших провалов в личной жизни.
«Крушение утопии» (Utopia Falls) — с 14 февраля на Hulu, с 15 февраля на more.tv
Действие «Крушения утопии» разворачивается в альтернативном будущем, в котором у человечества отсутствует культурная и историческая память.
По сюжету группа подростков на пути в колонию Новый Вавилон находит скрытый архив исторических реликвий, который заставляет их подвергнуть сомнению всё, чему их учили. Герои решают прибегнуть к силе музыки, чтобы положить начало колоссальным изменениям.
Среди музыкальных продюсеров-консультантов проекта — Таж Кричлоу, работавший с Дрейком и группой Coldplay. Шоу обещает многообразие музыкальных жанров и танцевальных стилей.
- © Пресс-служба more.tv
«Охотники» (Hunters) — с 21 февраля на Amazon Prime Video
Нью-Йорк, 1977 год. Сотни последователей Гитлера, сбежавшие из Европы после окончания Второй мировой войны, живут среди мирных граждан и планируют организовать новый Третий рейх. Об этом узнаёт группа энтузиастов, которая собирается найти и покарать преступников.
Главная роль в сериале досталась Аль Пачино (примечательно, что «Охотники» — первый за 17 лет многосерийный проект в фильмографии артиста).
В актёрский ансамбль также вошли Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон и Лена Олин. Продюсировал сериал режиссёр хоррора «Прочь» Джордан Пил.