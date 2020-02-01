История охотников за нацистами и спин-офф «Ривердэйла»: главные сериалы февраля

Для любителей сериалов февраль начнётся с двух новых релизов отечественного производства — комедий «Война семей» с Александром Робаком и «Филатов» с Фёдором Бондарчуком. Поклонники «Ривердэйла» смогут проследить за судьбой Кэти Кин в одноимённом проекте, а те, кто знаком с творчеством британца Ника Хорнби, — насладиться очередной экранизацией его романа High Fidelity. Аль Пачино и его команда охотников за нацистами попытаются помешать созданию нового Третьего рейха в «Охотниках», а подростки из альтернативной вселенной сериала «Крушение утопии» — вернуть человечеству память. Об этих и других релизах — в материале RT.

«Война семей» — с 3 февраля на Start и PREMIER

Миша и Дима дружили — без преувеличения — с первых дней жизни. Они вместе ходили в школу, одновременно отслужили в армии и обзавелись семьями, а позже открыли совместный бизнес. Даже дети героев решили пожениться — и всё было прекрасно до самого дня свадьбы. А вот на торжестве герои вмиг превратились в злейших врагов.

Главные роли в сериале исполнили Егор Бероев и Александр Робак. Также в картине снялись Пелагея Невзорова, Арам Вардеванян и Арина Постникова.

«Филатов» — с 3 февраля на more.tv, с 17 февраля на СТС

Несмотря на огромную популярность среди женщин, у обаятельного врача Андрея Филатова всегда получалось оставаться верным мужем и примерным семьянином. Но его неожиданно бросает жена, и теперь Филатов во что бы то ни стало пытается её вернуть.

Проект СТС собрал поистине звёздный каст: Филатова играет Фёдор Бондарчук, его жену — Олеся Судзиловская. Также роли в сериале исполнили Максим Лагашкин, Мария Аронова, Галина Польских и Эммануил Виторган.

«Тернистый путь» (Briarpatch) — с 6 февраля на USA Network

Аллегра Дилл возвращается из Вашингтона в родной Техас, чтобы расследовать убийство младшей сестры — сотрудницы местной полиции. Искать преступника придётся среди колоритных персонажей: героиня встретится с дьяволом в костюме-тройке, комично-харизматичным владельцем магазина конфет, типичными шерифами.

Традиции вестернов в сериале переосмыслены в комедийном духе, а видеоряд радует сочной картинкой. Лента снята по одноимённому роману Томаса Росса, который в 1985 году принёс писателю премию Эдгара Аллана По.

«Кэти Кин» (Katy Keene) — с 6 февраля на The CW

Кэти Кин — ещё один персонаж комиксов издательства Archie, который вслед за «Ривердэйлом» и «Леденящими душу приключениями Сабрины» пополнит киновселенную Archieverse.

На страницах графических романов Кин впервые появилась в 1945 году. Причём тогда она была в некоторой степени «интерактивной» героиней: художник Билл Воггон обратился к читателям с предложением представить свои чертежи нарядов и аксессуаров для Кэти. В выпусках, в которых использовались идеи читателей, всегда указывалось имя автора дизайна.

Новый проект The CW расскажет о юной Кэти Кин и её подругах, в том числе о Джози Маккой. Девушки отправляются в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в индустрии моды и музыки.

«Замок и ключ» (Locke & Key) — с 7 февраля на Netflix

Вдова Нина привозит детей в родовое гнездо покойного супруга — «Дом ключей», расположенный в вымышленном городке Лавкрафт реального штата Массачусетс (выбор неслучаен — этот штат входит так называемую Страну Лавкрафта, где писатель размещал вымышленные локации своих произведений).

Вскоре юные герои начинают повсюду находить причудливые ключи. Выясняется, что двери дома ведут в совершенно неожиданные места, а за некоторыми даже можно обнаружить собственных двойников.

Поначалу подростки воспринимают происходящее как безобидную забаву, но у таинственной и мрачной обитательницы дома на всё свои планы.

Сериал основан на серии комиксов «Ключи Локков» авторства Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и Габриэля Родригеза, опубликованной IDW. В России первые четыре части из шести вышли в издательстве «Эксмо».

Hi-Fi — с 14 февраля на Hulu

Книги британского писателя Ника Хорнби не раз становились основой для успешных фильмов. Среди экранизаций произведений Хорнби — лента «Мой мальчик» с Хью Грантом и Николасом Холтом. Также литератор написал сценарии к картинам «Бруклин» и «Воспитание чувств».

Роман High Fidelity (дословно можно перевести как «Глубокая преданность») переживает уже вторую экранизацию: в 2000 году на экраны вышел фильм «Фанатик», в эпизоде которого можно увидеть Лизу Боне. Теперь же Hulu представляет сериал с её дочерью Зои Кравиц в главной роли.

От мужского персонажа книги и фильма у героини остались имя Роб, музыкальный магазин и проблемы в личной жизни. Протагонистка любит слушать музыку, составлять списки и копаться в своих чувствах — зрители увидят, как Роб в компании друзей анализирует пять своих ярчайших провалов в личной жизни.

«Крушение утопии» (Utopia Falls) — с 14 февраля на Hulu, с 15 февраля на more.tv

Действие «Крушения утопии» разворачивается в альтернативном будущем, в котором у человечества отсутствует культурная и историческая память.

По сюжету группа подростков на пути в колонию Новый Вавилон находит скрытый архив исторических реликвий, который заставляет их подвергнуть сомнению всё, чему их учили. Герои решают прибегнуть к силе музыки, чтобы положить начало колоссальным изменениям.

Среди музыкальных продюсеров-консультантов проекта — Таж Кричлоу, работавший с Дрейком и группой Coldplay. Шоу обещает многообразие музыкальных жанров и танцевальных стилей.

© Пресс-служба more.tv

«Охотники» (Hunters) — с 21 февраля на Amazon Prime Video



Нью-Йорк, 1977 год. Сотни последователей Гитлера, сбежавшие из Европы после окончания Второй мировой войны, живут среди мирных граждан и планируют организовать новый Третий рейх. Об этом узнаёт группа энтузиастов, которая собирается найти и покарать преступников.

Главная роль в сериале досталась Аль Пачино (примечательно, что «Охотники» — первый за 17 лет многосерийный проект в фильмографии артиста).

В актёрский ансамбль также вошли Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон и Лена Олин. Продюсировал сериал режиссёр хоррора «Прочь» Джордан Пил.