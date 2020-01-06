«С небольшим снежком и лёгким морозом»: синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество

В Москве в рождественский сочельник ожидается небольшой снег. По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет отрицательной, однако всё же значительно выше среднестатистических значений для этой даты. В последующие дни недели метеорологи также ожидают тёплой для этого времени года погоды — столбики термометров будут находиться вблизи отметки 0 °C.

В Москве в рождественский сочельник выпадут осадки в виде снега. Об этом в разговоре с RT рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В рождественскую ночь будет в основном облачно. Во второй половине ночи местами выпадет небольшой снег. Минимальная температура в городе -5...-3 °С, в области -7...-2 °С. Ветер юго-западный, 3—8 м/с. В дневные часы пасмурно с небольшим снегом. Максимальная температура в столице -2...0 °С, по области -5...0 °С. Ветер юго-западный, 4—9 м/с. В принципе, приятная, комфортная по январским показателям погода на Рождество с небольшим снежком и лёгким морозом», — сказал Тишковец.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова также заметила, что установившаяся в Москве погода более тёплая, чем обычно. Так, среднесуточная температура превышает норму на 6—7 °С. При этом во второй половине недели этот показатель может достичь 10 °С.

«Это связано с тем, что мы по прежнему находимся под влиянием тёплых воздушных масс, приходящих к нам со стороны северной части Атлантики. Сегодня у нас ожидается температура -3...-1 °C. В рождественский сочельник температура начнёт потихонечку понижаться, местами будет идти небольшой снег. Рождественская ночь будет в отрицательной, но достаточно мягкой температуре. Под утро в Москве ожидается -5...-3 °C, по области -7...-2 °C. 7 января прогнозируется умеренный юго-западный ветер скоростью 5—10 м/с. Днём погода будет облачной, также возможен небольшой снег. Максимальная температура в Москве -2...0 °C, по области -5...0 °C. Затем нас ждёт перемена погоды», — заметила метеоролог в беседе с RT.

На сайте Росгидромета также сообщается, что 6 и 7 января в европейской части России температурные значения превысят норму на 4—8 °С, а в азиатской — аж на 10—16 °С. Кроме того, к 9—10 января в Москве ожидается очередная волна тепла, которая принесёт с собой оттепель и гололедицу.

АГН «Москва»

Кроме того, пресс-служба Гидрометцентра рассказала об интересных исторических фактах, связанных с погодой на Рождество. Так, самое морозное 7 января метеорологи зафиксировали в 1891 году, когда столбики термометров опустились до -34,8 °C. При этом максимальную температуру (+3,5 °C) фиксировали в 2007 и 2018 годах.

Наибольшее число осадков пришлось на 1999 год, когда выпало 10,9 мм в виде снега и дождя, учитывая, что среднее количество за всю историю метеонаблюдений составляет 1,2 мм.

Если в этом году говорить о наличии снежного покрова не приходится, то в прошлом его высота в этот день составляла 36 см, тогда как максимальный показатель — 49 см — наблюдался в 1994 году.

«Каждый день будет идти снег разной интенсивности»

Вместе с тем главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также дал прогноз погоды на последующие дни недели.

«В дальнейшем погода будет характеризоваться «тёплым дыханием» Атлантики. Нас ждут слабое потепление, заряды снега и понижение атмосферного давления. В течении ближайших пяти суток это околонулевые температуры в дневные часы, а ночью — слабый минус. Каждый день будет идти снег разной интенсивности, что даст скромный прирост снежного покрова», — пояснил главный специалист центра погоды «Фобос».

В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова также отметила, что столбики термометров начнутся подниматься в середине недели, однако сохранится ветреная погода.

«Затем нас ждёт потепление погоды, тенденция на повышенные температуры сохранится. Во второй половине недели в дневные часы около 0 °C, а ночью небольшой минус. Ветер начнёт усиливаться в среду, 8 января, порывы местами до 15 м/с», — сказала синоптик.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, практически вся территория страны находится во власти обширного атлантического циклона, что способствует поддержанию «аномально высокого температурного фона». Синоптики ожидают, что такая ситуация сохранится как минимум до конца первой декады января.

Добавим, что 2019 год стал для Москвы самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя годовая температура воздуха в столице составила +7,8 °C. Таким образом, был побит прежний рекорд (+7,3 °C), установленный в 2008 году.

«За 2019 год абсолютные максимумы температуры были превышены шесть раз: по одному в апреле, октябре, ноябре и три раза в декабре. Были обновлены два рекорда суточных сумм осадков в январе и феврале», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.