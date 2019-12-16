Братья Гримм, Перро или Андерсен: тест RT о знаменитых сказочниках

160 лет назад, 16 декабря 1859 года умер Вильгельм Гримм — лингвист, исследователь немецкой литературы и один из двух знаменитых братьев-сказочников. Якоб и Вильгельм Гриммы считаются одними из основателей германистики, а в последние годы жизни они занимались составлением «Немецкого словаря». Но в историю они вошли прежде всего благодаря собранным ими в путешествиях по немецким землям сказкам, которые они слышали от местных сказителей и простых людей. Эти истории знает с детства, пожалуй, каждый, но легко ли вы отличаете братьев Гримм от других знаменитых сказочников? Ответьте на наши вопросы!

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