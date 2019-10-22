«Я к этому не готов»: что говорят о трейлере новых «Звёздных войн» поклонники саги

Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода «Звёздных войн». Ожидается, что фильм с приставкой «Скайуокер. Восход» поставит точку в многолетнем противостоянии ситхов и джедаев, а также подведёт черту под историей семьи Скайуокер. В ленте сыграли Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек и Марк Хэмилл. Поклонники франшизы отреагировали на трейлер по-разному: у одних он вызвал слёзы радости и умиление, у других — неприязнь. Многие фанаты полагают, что реанимировать «Звёздные войны» после предыдущей, не самой удачной части серии уже не удастся.

Компания Disney выпустила финальный трейлер девятого эпизода саги о звёздных войнах — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Видео появилось на официальном канале Star Wars на YouTube.

Лента завершит трилогию сиквелов «Звёздных войн», подведёт черту под историей семьи Скайуокер, а также покажет кульминацию многовекового противостояния джедаев и ситхов. Ожидается, что после этого франшиза будет двигаться в принципиально новом направлении.

«Сага закончится. История будет жить вечно», — гласит слоган ролика.

К своим ролям вернулись Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Джон Бойега (Финн) и Оскар Айзек (По Дэмерон). Детали финала трилогии пока не раскрываются, однако известно, что в девятом эпизоде зрители узнают имена родителей Рей. Кроме того, исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл на вопрос одного из фанатов саги о сюжете фильма лаконично ответил, что это его «последний эпизод».

Хэмилл уже упоминал, что не хотел бы возвращаться во франшизу. Актёр отмечал, что «Звёздные войны: Последние джедаи» Райана Джонсона завершили историю Люка Скайуокера, а в новой части артист понадобился в основном из-за особенностей мифологии «Звёздных войн».

Похороны франшизы под волнующий саундтрек

Картина Райана Джонсона разделила зрителей на два лагеря. Одни отмечали, что некоторые сюженые линии (к примеру, вопрос идентификации Рэй) в «Звёздных войнах» неуместны. Критики называли ленту Джонсона переработкой предыдущих фильмов и сравнивали её с посредственной группой, исполняющей хиты других музыкантов.

Другие же, напротив, уверяли, что кинематографисты сумели преподать отсылки к оригинальным фильмам не как фан-сервис, а как часть мифологии.

Неоднозначную реакцию зрителей ожидаемо вызвал и трейлер ленты «Скайуокер. Восход». Часть поклонников саги посчитала ролик трогательным и в некоторой степени — данью актрисе Кэрри Фишер. Фанаты обратили внимание на то, что трейлер был опубликован в день рождения актрисы.

Кадр из фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

© kinopoisk.ru

«На последних кадрах финального трейлера «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход», вышедшего в день рождения Кэрри Фишер, звучит слово «Всегда», которое произносит генерал Лея Органа. Это же просто идеально. «Звёздные войны», я ваша. Вы попали мне в самое сердечко», — заметила одна из пользовательниц Twitter.

Многие обратили внимание на заключительные кадры трейлера и реплики главных персонажей, в особенности на слова Леи.

«Я пересмотрел ролик уже четыре или пять раз и не могу удержаться от слёз. Слова Трипио: «Хочу последний раз взглянуть… на друзей» и заключительные кадры, когда Лея/Кэрри говорит «Всегда»… Я к этому не готов», — поделился впечатлением другой комментатор.

Некоторые поклонники саги особо отметили саундтрек, созданный для девятого эпизода «Звёздных войн». В ролике звучит вариация на главную тему из франшизы. Музыку к картине написал американский композитор Джон Уильямс — автор саундтреков к фильмам «Гарри Поттер и философский камень», «Челюсти» и «Список Шиндлера».

«Знаю, все будут оценивать видеоряд, но должна сказать, что у трейлера «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» просто потрясающая музыка. Неожиданно обрывающееся нежное арпеджио, после которого следует грандиозная замедленная версия главной темы в исполнении целого оркестра», — указала поклонница саги.

Часть зрителей всё же предлагают не ждать многого от фильма «Скайуокер. Восход».

«Что ж, как и ожидалось, трейлер «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» оказался полным фуфлом. Совершенно предсказуемое финальное сражение между Рей и Кайло. «Бросать вызов страху — вот в чём удел джедая». Вы это серьёзно? Да Люк от страха прятался, как трус, на протяжении всех «Последних джедаев». Бессвязный бред, вот что это такое», — сокрушается один из пользователей Twitter.

Другие уверены, что продолжать следить за франшизой после вышедших в 2017 году «Последних джедаев» не имеет смысла: «Это я смотрю ролик нового фильма по «Звёздным войнам» после того, как «Последние джедаи» похоронили всю трилогию».

Me watching the new star wars trailer after The Last Jedi ruined the this trilogy #TheRiseOfSkywalkerTrailerpic.twitter.com/aywi1GumGp — Anthony Edward Stark (@obiwancourtnob1) 22 октября 2019 г.

«Трейлер «Скайуокер. Восход» выглядит чудовищно и подтверждает утечки с Reddit. Жаль видеть «Звёздные войны» в таком плачевном состоянии», — поделился мнением один из пользователей сети.

Мировая премьера девятого эпизода состоится 18 декабря 2019 года. В России картина выйдет днём позже.