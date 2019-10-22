«Я к этому не готов»: что говорят о трейлере новых «Звёздных войн» поклонники саги
- Кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
- © kinopoisk.ru
Компания Disney выпустила финальный трейлер девятого эпизода саги о звёздных войнах — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Видео появилось на официальном канале Star Wars на YouTube.
Лента завершит трилогию сиквелов «Звёздных войн», подведёт черту под историей семьи Скайуокер, а также покажет кульминацию многовекового противостояния джедаев и ситхов. Ожидается, что после этого франшиза будет двигаться в принципиально новом направлении.
«Сага закончится. История будет жить вечно», — гласит слоган ролика.
К своим ролям вернулись Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Джон Бойега (Финн) и Оскар Айзек (По Дэмерон). Детали финала трилогии пока не раскрываются, однако известно, что в девятом эпизоде зрители узнают имена родителей Рей. Кроме того, исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл на вопрос одного из фанатов саги о сюжете фильма лаконично ответил, что это его «последний эпизод».
My final episode. https://t.co/wZFuPCnimG— Mark Hamillween (@HamillHimself) 30 июня 2019 г.
Хэмилл уже упоминал, что не хотел бы возвращаться во франшизу. Актёр отмечал, что «Звёздные войны: Последние джедаи» Райана Джонсона завершили историю Люка Скайуокера, а в новой части артист понадобился в основном из-за особенностей мифологии «Звёздных войн».
Похороны франшизы под волнующий саундтрек
Картина Райана Джонсона разделила зрителей на два лагеря. Одни отмечали, что некоторые сюженые линии (к примеру, вопрос идентификации Рэй) в «Звёздных войнах» неуместны. Критики называли ленту Джонсона переработкой предыдущих фильмов и сравнивали её с посредственной группой, исполняющей хиты других музыкантов.
Другие же, напротив, уверяли, что кинематографисты сумели преподать отсылки к оригинальным фильмам не как фан-сервис, а как часть мифологии.
Неоднозначную реакцию зрителей ожидаемо вызвал и трейлер ленты «Скайуокер. Восход». Часть поклонников саги посчитала ролик трогательным и в некоторой степени — данью актрисе Кэрри Фишер. Фанаты обратили внимание на то, что трейлер был опубликован в день рождения актрисы.
- Кадр из фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
- © kinopoisk.ru
«На последних кадрах финального трейлера «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход», вышедшего в день рождения Кэрри Фишер, звучит слово «Всегда», которое произносит генерал Лея Органа. Это же просто идеально. «Звёздные войны», я ваша. Вы попали мне в самое сердечко», — заметила одна из пользовательниц Twitter.
Многие обратили внимание на заключительные кадры трейлера и реплики главных персонажей, в особенности на слова Леи.
«Я пересмотрел ролик уже четыре или пять раз и не могу удержаться от слёз. Слова Трипио: «Хочу последний раз взглянуть… на друзей» и заключительные кадры, когда Лея/Кэрри говорит «Всегда»… Я к этому не готов», — поделился впечатлением другой комментатор.
Некоторые поклонники саги особо отметили саундтрек, созданный для девятого эпизода «Звёздных войн». В ролике звучит вариация на главную тему из франшизы. Музыку к картине написал американский композитор Джон Уильямс — автор саундтреков к фильмам «Гарри Поттер и философский камень», «Челюсти» и «Список Шиндлера».
«Знаю, все будут оценивать видеоряд, но должна сказать, что у трейлера «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» просто потрясающая музыка. Неожиданно обрывающееся нежное арпеджио, после которого следует грандиозная замедленная версия главной темы в исполнении целого оркестра», — указала поклонница саги.
Часть зрителей всё же предлагают не ждать многого от фильма «Скайуокер. Восход».
«Что ж, как и ожидалось, трейлер «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» оказался полным фуфлом. Совершенно предсказуемое финальное сражение между Рей и Кайло. «Бросать вызов страху — вот в чём удел джедая». Вы это серьёзно? Да Люк от страха прятался, как трус, на протяжении всех «Последних джедаев». Бессвязный бред, вот что это такое», — сокрушается один из пользователей Twitter.
Другие уверены, что продолжать следить за франшизой после вышедших в 2017 году «Последних джедаев» не имеет смысла: «Это я смотрю ролик нового фильма по «Звёздным войнам» после того, как «Последние джедаи» похоронили всю трилогию».
Me watching the new star wars trailer after The Last Jedi ruined the this trilogy #TheRiseOfSkywalkerTrailerpic.twitter.com/aywi1GumGp— Anthony Edward Stark (@obiwancourtnob1) 22 октября 2019 г.
«Трейлер «Скайуокер. Восход» выглядит чудовищно и подтверждает утечки с Reddit. Жаль видеть «Звёздные войны» в таком плачевном состоянии», — поделился мнением один из пользователей сети.
Мировая премьера девятого эпизода состоится 18 декабря 2019 года. В России картина выйдет днём позже.