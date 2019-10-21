Богема и наркотики в Москве 1970-х: на экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова. Действие детектива разворачивается в Москве в 1977 году. По сюжету кто-то сталкивает студента с крыши кооперативного дома работников искусства. Команда Черкасова, которая берётся расследовать преступление, приходит к выводу: гибель юноши является лишь эпизодом одного чрезвычайно запутанного дела, в котором замешан один из жильцов. К ролям сотрудников уголовного розыска вернулись Андрей Смоляков, Марина Александрова, Александр Голубев и Алексей Бардуков. Сценарием сериала занималась Елена Райская, а режиссёрское кресло занял Сергей Коротаев.

В понедельник Первый канал начинает показ восьмисерийного детективного фильма «Формула мести» — шестой части франшизы о приключениях майора Ивана Черкасова (начиная с 2012 года в эфир вышли ленты «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал» и «Операция «Сатана»).

Действие «Формулы мести» разворачивается в 1977 году в Москве. Сперва неизвестный сталкивает с крыши Дома работников искусств студента-архитектора. Наблюдательная домработница рассказывает Черкасову, что после произошедшего из подъезда выходили одни лишь жильцы. В здании проживают известные личности — актёры, музыканты, модельеры... и кто-то из них наверняка должен оказаться убийцей.

Раскрыть многослойное и запутанное преступление, совершённое в декорациях мира советской богемы, оказывается непросто. Черкасов и его помощник, пасынок Слава (Александр Дробитько), узнали любопытную деталь: оказывается, погибший, как и многие жильцы дома, увлекался скачками. На ипподроме, куда отправляются следователи, происходит новая трагедия — находят мёртвым одного из жокеев.

Тем временем, в доме отчима убитого студента Бузырёва (Сергей Гармаш) снова горе: мать не пережила потерю сына. Однако Черкасов подозревает, что вдовец имеет какое-то отношение к обеим смертям. Позднее выясняется, что в деле замешаны наркотики и те, кто их распространяет.

Помогать майору (Андрей Смоляков) в расследовании преступлений вновь будут сотрудники московского уголовного розыска Соня Тимофеева (Марина Александрова), Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев).

Дополнительные сюжетные линии «Формулы мести» посвящены личным отношениям сотрудников МУРа. Так, Соня Тимофеева была замужем за подчинённым, Гаркушей — но тот оставил её из-за властного характера. Теперь же он соперничает за внимание бывшей жены с Осадчим. Черкасов счастливо живёт с женой Маргаритой (Даниэла Стоянович) и пасынком Славиком, однако женщина недовольна, что сын выбрал опасную профессию, и злится, когда майор позволяет ему участвовать в расследовании.

Трудности поджидают и другую пару — Стаса Шелеста (Юрий Чурсин) и его жену Юлю (Софья Евстигнеева). К слову, герой Чурсина был введён ещё в «Мосгазе» в 2012 году. Исполнитель главной роли Андрей Смоляков отзывается о долговременном сотрудничестве с актёрами второго плана с юмором: «Я им завидую. Потому что они приходят, у них яркие роли, очень внятные — а я всё тот же, всё в той же шляпе», — говорит актёр.

© Кадр из фильма «Формула мести»

Режиссёром проекта стал Сергей Коротаев, ранее снявший криминальные сериалы «Хмуров» и «Ловушка». Работу над «Формулой мести» Коротаев считает важным творческим достижением.

«Это огромный опыт и опыт не только в работе в таком новом жанре. Это опыт работы с этими актёрами, с прекрасным составом, который был собран. Конечно, воссоздать эпоху сейчас очень сложно. Потому что очень мало сталось таких объектов, мало осталось подобного реквизита. Его не берегли, от всего избавлялись и реконструировали в 1990-е и 2000 годы. Поэтому сейчас намного проще найти что-то из начала ХХ века, чем из семидесятых годов» — поделился Коротаев в беседе с RT.

Авторы многосерийного фильма ставили перед собой цель правдоподобно воссоздать самые разные приметы времени: ВАЗ «копейку», первые джинсовые куртки, очереди за югославской «стенкой» и трудности с выездом за рубеж. Затронутая в ленте проблема распространения наркотиков также уже набирала обороты в те годы.

Интересный факт: съёмочная группа оставила шуточный след в «киновселенной Черкасова». В одной из серий на афише несуществующего спектакля «Элементарная частица» можно увидеть имя сценариста Елены Райской в качестве автора романа. Там же указаны Сергей Коротаев и Назик Каспарова как режиссёр и художник соответственно — эти же обязанности они выполняли при создании фильма.

Показ сериала ещё только начался, однако майору Черкасову уже подготовили очередное дело: в настоящее время ведётся работа над многосерийным фильмом «Катран». Следующая история будет ещё масштабнее «Формулы мести», которая, по мнению Сергея Коротаева, напоминает «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи.

«Седьмой сезон посвящён азартным играм, подпольному казино. И, несмотря на то, что казино одно, действие разворачивается на больших площадях и затрагивает интересы большего количества людей», — сообщил постановщик.