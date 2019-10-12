«Первый день слепых прослушиваний — уже история»: итоги премьерного выпуска восьмого сезона шоу «Голос»

11 октября на Первом канале стартовал новый сезон музыкального шоу «Голос». В восьмом сезоне проекта частично обновился состав жюри: вернулась Полина Гагарина. Впервые в число тренеров вошёл музыкант Валерий Сюткин. Продолжают набирать команды и судьи прошлого сезона — Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Во время слепых прослушиваний премьерного выпуска наставники решили судьбу 12 вокалистов. Подробнее о том, с чего начался восьмой сезон шоу, — в материале RT.

В пятницу, 11 октября, на Первом канале состоялась премьера восьмого сезона популярного вокального проекта «Голос». В новом сезоне обновился тренерский состав. Теперь команды будут набирать Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и наставник-дебютант Валерий Сюткин.

В восьмом сезоне повысилась и интерактивность шоу: теперь у зрителей есть персональная «красная кнопка», с помощью которой можно предугадывать, кто из участников пройдёт в следующий этап конкурса. Кроме того, можно выбрать лучшего наставника сезона. Функции доступны на телевизорах с опцией HbbTV.

Новый сезон открылся выступлением всех наставников, исполнивших на сцене кавер на песню «Геленджик» группы «Ленинград». После этого Дмитрий Нагиев объявил о начале этапа конкурса под названием «Слепые прослушивания».

Слепые прослушивания

Первым выступал 24-летний уроженец Оренбургской области Ильдар Абдуллин с композицией I Put a Spell on You Скримина Хокинса (она широко известна в исполнении Нины Симон). Буквально сразу к нему повернулся Сергей Шнуров, затем Валерий Сюткин, а вскоре Полина Гагарина. После длительной рекламы цехов каждого из наставников конкурсант остановил свой выбор на команде Шнурова.

К следующей участнице — Татьяне Гайворонской — повернулись те же члены жюри. Вокалистка выбрала Сюткина.

«Это, действительно, мой тип, за которым стоит большая ответственность. Мне нравится, как поёт человек, я должен точно понимать, что именно ему я могу помочь», — отметил Сюткин.

Полина Гагарина забрала в свою команду 18-летнего москвича Феликса Котло, исполнившего композицию Стинга Englishman in New York.

По-настоящему триумфальным было выступление 19-летней Елизаветы Шалубы, исполнившей композицию «Романс» (наиболее известную в кавере группы «Пицца»), — её в свою команду захотели пригласить все члены жюри.

Любопытно, что в 2015 году девушка уже штурмовала «Голос», правда, детский, и тогда к исполнительнице не повернулся никто из членов жюри.

«Когда мы нажимаем на красную кнопку, это не только наш выбор и приглашение в команду, но и дань уважения вашему таланту и совершенно замечательному исполнению», — заметил Меладзе.

После длительной саморекламы членов жюри девушка выбрала себе в наставники Меладзе.

Команду Валерия Сюткина пополнила жительница Минска Виктория Карачун, которая для своего выступления выбрала цыганскую народную композицию «Мар, дяндя».

31-летнего Константина Струкова (песня Sugar группы Maroon 5) в свои коллективы пытались перетянуть сразу все наставники. Предпочтение конкурсант отдал команде Шнурова.

Анастасия Бадьина выбрала для выступления композицию Константина Меладзе «Спектакль окончен», известную в исполнении Полины Гагариной. Композитор пригласил вокалистку в свою команду, отметив, что выбор песни был рискованным.

«Я уверен, что вы не знали, кто будет среди наставников, поэтому это вдвойне рискованный шаг. Знаете, почему я назвал этот шаг рискованным? Представьте себе: спели бы вы эту песню лучше, чем Полина, — она бы расстроилась. Спели бы хуже, чем она, — я бы расстроился, — сказал Меладзе. — Мне очень понравилось выступление, потому что оно было не хуже и не лучше, оно было сделано как-то по-своему. Я бы, собственно говоря, и продолжил эту песню петь именно вот так. В таком лаунж-стиле. Она новыми красками заискрилась».

Затем на сцену вышла Гагарина и исполнила хит вместе с Бадьиной.

Первый день прослушиваний завершил музыкант Юрий Шурховецкий, исполнивший хит Perfect британца Эда Ширана. Он стал подопечным Валерия Сюткина.

«Будем зарабатывать зрительское внимание и получать удовольствие», — объяснил свой выбор наставник.

Промежуточные итоги



По итогам первого выпуска больше других в свою команду набрал Валерий Сюткин — в его коллективе три музыканта (Гайвороновская, Карачун и Шурховецкий). По двое вокалистов в командах Шнурова (Абдуллин и Струков) и Меладзе (Шалуба и Бадьина), один конкурсант стал подопечным Полины Гагариной (Котло).

Четырёх участников шоу — Ксению Орлову, Карину Эвн, Рушану Рахманову и Михаила Мишуриса — члены жюри не пригласили в следующий этап конкурса.

«Первый день слепых прослушиваний — уже история. Наставники входят во вкус, упражняясь в красноречии и тренируя вестибулярные аппараты», — резюмировал Нагиев итоги стартового выпуска шоу.