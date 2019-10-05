Ацтекский, японский, революционный: тест RT о календарях

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RT
5 октября 1793 года декретом Национального конвента был введён Французский республиканский календарь. Его разработали в разгар революции, чтобы как можно быстрее настроить людей на новые порядки. Новый календарь стал символом дехристианизации и разрыва с прошлым, однако долго не продержался: Наполеон Бонапарт отменил его уже в 1806 году. Пожалуй, у каждой культуры, цивилизации и конфессии были свои календари, а некоторые продолжают жить по ним и сейчас. Пройдите наш тест и проверьте, много ли вы о них знаете!
Ацтекский, японский, революционный: тест RT о календарях
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