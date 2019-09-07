Снежный человек, Несси и кракен: тест RT о мифических чудовищах

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Ученые из новозеландского Университета Отаго в недавнем исследовании попытались разгадать тайну знаменитого лох-несского чудовища. Они проанализировали генетический материал, содержащийся в пробах воды из озера. Исследователи высказали предположение, что Несси может быть гигантским угрём — ДНК этой рыбы в большом количестве было обнаружено в водоёме. Ранее выдвигались версии о том, что загадочное существо может быть гренландской полярной акулой, осетром, сомом и даже выжившим потомком динозавров. Кроме лох-несского чудовища в мире «существуют» и другие мифические монстры, у которых есть множество поклонников. Пройдите наш тест и проверьте, много ли вы о них знаете.
Снежный человек, Несси и кракен: тест RT о мифических чудовищах
  • Gettyimages.ru
  • © John M Lund Photography Inc

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