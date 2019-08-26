Чудеса техники и бытовая магия: на Первом канале стартует сериал «Волшебник»

В понедельник вечером в эфире Первого канала состоится премьера многосерийного фильма «Волшебник». В главных ролях — Юрий Чурсин («Хиромант», «Паук») и Анна Старшенбаум («Мой парень — ангел», «Психологини»). Сценарий к проекту написал Андрей Кивинов, известный зрителям по сериалам «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и полнометражному фильму «Каникулы строгого режима». Культурный обозреватель RT посмотрел первые два эпизода «Волшебника» и выяснил, чем интересен этот релиз.

Даже в XXI веке люди продолжают верить в сверхъестественное, особенно если сложная жизненная ситуация кажется неразрешимой, а на кон поставлено личное счастье. Тогда богатая фантазия обывателей превращается в источник дохода предприимчивых молодых людей.

Алексей Девятов и Павел Пургин работают словно детективы: мониторят соцсети, следят и подслушивают, не забывают о дедуктивном методе. Но результаты их трудов неизменно превращаются в спектакль — клиенты должны думать, будто их проблемы решил ясновидящий Светозар (для своих — обычный парень Андрей Гончаров). Успех предприятия привлекает внимание полиции, а заодно и блогера Алисы, которая посещает магов и медиумов, только чтобы разоблачить мошенников.

Фильм начинается на весёлой и гротескной ноте. Гончаров, Девятов и Пургин кажутся прожжёнными бизнесменами (и в чём-то даже циниками), однако общий настрой ленты постепенно меняется. Герои по-прежнему то и дело попадают в комичные ситуации, но появляется всё больше серьёзных тем. Образы персонажей, в том числе второстепенных, становятся объёмнее: впечатление о героях складывается из элегантно вписанных в действие деталей, а поступки становятся логичным продолжением этих образов.

Даже классические приёмы смотрятся свежо и правдоподобно благодаря юмору, знакомому зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» (над всеми тремя проектами работал сценарист Андрей Кивинов). В «Волшебнике», к слову, сотрудникам правоохранительных органов посвящено куда меньше экранного времени — хотя, согласно первоначальному замыслу, главным героем должен был стать бывший сотрудник полиции.

«Здесь была просто история: роль человека, который занимается установкой всяких прослушивающих элементов по работе. Действительно есть службы, которые этим занимаются, хотелось эту службу показать. Но потом я подумал, что там комедию очень тяжело натянуть, и она такая сама по себе достаточно техническая, а не смешная, и поэтому решили просто переделать на немилицейскую тему» — рассказал RT Кивинов.

Герои «Волшебника» — люди, которых мы видим изо дня в день у себя во дворе, в метро, на работе, а иногда даже среди друзей и родных. Эти ребята не похожи на героев блокбастеров, которые решают проблемы одной левой. Напротив, они совершают глупые поступки, выдают желаемое за действительное и загоняют себя в тупиковые ситуации. Они уже давно вышли из подросткового возраста, но зрелыми личностями их не назвать. Так, ни дамский угодник Андрей, ни примерный семьянин Алексей не обладают житейской мудростью или развитым эмоциональным интеллектом.

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Для актёра Юрия Чурсина «волшебник» Светозар стал ролью внутри роли.

«Мой персонаж Андрей Гончаров — он не уверен в себе, поэтому прикрывается бравадой Светозара. А Светозар — абсолютный гений: он просто дарит людям волшебство. У него нет сомнений ни в чём. Для меня отправной точкой, конечно, был образ Гончарова, а дальше игралось так, как Гончаров играл бы Светозара» — рассказал Чурсин.

Создатели «Волшебника» определяют жанр сериала как «комедийный детектив», однако детектива там немного. По мере развития событий, когда Андрей и Алиса окажутся в мире солидных людей и больших денег, их отношениям и нервам предстоит проверка на прочность. Впрочем, нехватка интриги восполняется экшеном (особо впечатлительных зрителей заставит поволноваться сцена «похищения» неверного мужа).

Хотя речь в ленте идёт о «магах», «медиумах» и прочих «кудесниках», авторы делают акцент не на шарлатанстве, а на волшебстве другого толка. В частности, они напоминают зрителям о ценности человеческих взаимоотношений и о том, что присутствие чудес в жизни людей зависит от них самих. С помощью героев-мошенников мы понимаем: волшебство возможно благодаря научному прогрессу и человеческой смекалке, а незначительные события вроде романтического ужина способны внести фантастические коррективы в судьбу человека.