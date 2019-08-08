Утечка кадров: создатели «Игры престолов» покинули HBO ради Netflix

Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс ушли с телеканала HBO и подписали контракт со стриминговым сервисом Netflix. По данным СМИ, сумма, предусмотренная соглашением, в соответствии с которым кинематографисты будут заниматься разработкой новых проектов компании, составила $200 млн. Эта сделка стала своего рода вызовом HBO: сейчас компании негласно конкурируют за престижные премии, права на распространение сериалов и ценные кадры.

Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс приняли решение покинуть телеканал HBO ради сотрудничества с онлайн-сервисом Netflix. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Мы более десяти лет успешно сотрудничали с HBO и благодарны всем сотрудникам компании за то, что всегда чувствовали себя там как дома. Netflix создаёт нечто поразительное и ранее невиданное, и для нас огромная честь, что нас пригласили присоединиться к команде», — приводит издание слова Бениоффа и Вайса.

По условиям соглашения, Бениофф и Вайс будут разрабатывать новые кинопроекты компании. Как отмечает издание, в погоне за сценаристами, помимо Netflix, участвовали Disney и Amazon: Бениофф и Вайс вели переговоры с обеими платформами и до июля в лидерах оставался Amazon. Согласно источникам The Hollywood Reporter, сумма многолетнего контракта сценаристов с Netflix составляет $200 млн.

Некоторые зарубежные СМИ предполагали, что Disney собирался отдать в распоряжение кинематографистов новоприобретённый кабельный канал FX, а Amazon якобы предложил Бениоффу и Вайсу работу над сериалом «Властелин колец». Впрочем, с Disney оба сценариста уже сотрудничают: в настоящее время они работают над сценарием трилогии «Звёздных войн» производства Lucasfilm.

Дэвид Бениофф и Дэниел Б. Вайс

Reuters

© Caitlin Ochs

По данным The Hollywood Reporter, создатели «Игры престолов» рассчитывали на предложение, которое бы превзошло апрельскую сделку между Amazon и сценаристами сериала «Мир Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом (кинематографисты заключили с сервисом контракт на $150 млн).

«Мы рады приветствовать в Netflix таких мастеров повествования, как Дэвид Бениофф и Дэн Вайс. Они настоящая творческая сила и своими эпическими историями приводят в восторг зрителей по всему миру. Нам не терпится узнать, что их воображение принесёт нашим подписчикам», — цитирует издание директора по контенту сервиса Netflix Теда Сарандоса.

Сотрудничество Бениоффа и Вайса началось на съёмках сериала «В Филадельфии всегда солнечно», однако настоящее признание пришло к дуэту после выхода «Игры престолов». Бениофф и Вайс вошли в список самых влиятельных шоураннеров Голливуда 2018 года по версии того же The Hollywood Reporter.

Война стримингов

Компания Netflix была основана в 1997 году. Изначально она занималась прокатом DVD-фильмов, доставляя заказы с дисками по почте. В 2010-х Netflix переквалифицировалась в потоковый сервис, отодвинув прокат на второй план, а вскоре руководство компании предложило пользователям возможность смотреть видео на базе платформы на разных типах устройств.

Длительное время Netflix покупала лицензии на трансляцию сериалов и фильмов, а с 2011 стала заниматься разработкой собственных проектов. Первым большим хитом сервиса стала многосерийная политическая драма «Карточный домик» с Кевином Спейси и Робин Райт в главных ролях. Среди других популярных сериалов сервиса — «Очень странные дела», «Половое воспитание», «Любовь, смерть и роботы», «Чёрное зеркало» и «Оранжевый — хит сезона».

Впрочем, на счету Netflix есть и неудачные проекты вроде сериала «Последние цари», права на трансляцию которого сервис приобрёл у Nutopia. Критикуют компанию и за нечестную конкуренцию. Резонансным в этом контексте было заявление режиссёра Стивена Спилберга о том, что Netflix несправедливо конкурирует с дистрибьюторами, не устраивая показы своих фильмов в кинотеатрах (речь шла о фильме Netflix «Рома», который претендовал на несколько статуэток «Оскар»).

С выходом Netflix на мировые рынки в картотеке платформы появились проекты на французском, японском, немецком и итальянском языках. Стремительно взлетев и заработав популярность на рынке, Netflix закономерно отобрал хлеб у таких платформ, как Hulu и Amazon.

HBO и Netflix пока находились в разных плоскостях, тем не менее сделка Бениоффа и Вайса со стриминговым сервисом выглядит как вызов телегиганту. Впрочем, HBO удерживает свои позиции: весной 2020-го для пользователей откроется сервис HBO Max (слияние HBO и Cinemax), на который от Netflix уже перекочевали «Друзья».

Кадр из сериала «Половое воспитание»

© kinopoisk.ru

Между тем в этом году Netflix конкурирует с HBO в числе номинаций на престижную телевизионную премию Emmy. Сейчас телеканал значительно опережает стриминговый сервис: 137 проектов HBO против 117 от Netflix.

Что касается новых телевизионных шоу, то в ближайшие год HBО готовится представить продолжение двух успешных сериалов: приквел «Игры престолов» и сиквел «Молодого Папы». Также телеканал займётся адаптацией комиксов «Хранители» и фильма «Жена путешественника во времени».

В числе самых ожидаемых проектов от Netflix — запланированная на конец 2019 года экранизация серии книг и видеоигр «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Кроме того, компания анонсировала сериал «Аватар: Легенда об Аанге». Известно, что в настоящий момент идёт производство хоррора «10 часов после полуночи», однако дата премьеры пока не разглашается.