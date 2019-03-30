«Лучший хоррор года» и комедия с участием Snoop Dogg: главные кинопремьеры недели

В числе главных кинопремьер недели — мультфильм о знаменитом летающем слонёнке Дамбо в пересказе Тима Бёртона, российская лента о психически нестабильных психиатрах, комедия с Мэттью МакКонахи и рэпером Snoop Dogg, история про Ромео и Джульетту из соперничающих парков развлечений и немецкая картина о попавших в неловкую ситуацию товарищах. Также на этой неделя вышел хоррор от лауреата «Оскара» Джордана Пила, который многие кинокритики называют лучшим фильмом ужасов 2019 года.

«Дамбо» (Dumbo)

Вопреки ожиданиям, новый «Дамбо» стал не киноадаптацией одноимённого мультфильма 1941 года, а весьма свободным ремейком на тему. В центре повествования по-прежнему находится слонёнок с чрезвычайно большими ушами, волею обстоятельств разлучённый с любимой мамой. Однако теперь Дамбо почти сразу демонстрирует свои левитационные способностями и становится цирковой знаменитостью. Так, слонёнка вместе со всей труппой переманивает к себе на работу владелец самого большого в Штатах парка развлечений.

Как и все работы Disney, «Дамбо» получился красивым и зрелищным. Но, в то же время, — скучным и довольно банальным (режиссёрский стиль Тима Бёртона в ленте, разумеется, никоим образом не прослеживается). Впрочем, детям младшего школьного возраста картина наверняка придётся по душе за счёт яркого визуального ряда, а взрослые смогут насладиться актёрским составом: в касте значатся Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Майкл Китон и Ева Грин.

«Пляжный бездельник» (The Beach Bum)

Поэт по кличке Лунный пёс (Мэттью МакКонахи) проживает в Ки-Уэсте — городке в штате Флорида. Там расположены дорогие курорты и зимняя резиденция президента США, а температура никогда не опускается ниже нуля. В литературных кругах Лунного пса знают как автора неплохих стихотворений, однако для местных жителей он, прежде всего, — беззаботный и инфантильный человек, который целыми днями ходит обнажённым по пояс, ночует на пляже и не пропускает ни одной вечеринки. С женой у него «свободные отношения», поэтому её интрижка с рэпером (Snoop Dogg) героя не беспокоит — как, впрочем, и всё остальное в мире. Однако волею случая поэту приходится выйти из зоны комфорта.

Помимо МакКонахи и Snoop Dogg в ленте снялись, в частности, Мартин Лоуренс и Джона Хилл. Постановкой занимался режиссёр Хармони Корин, известный прежде всего по вошедшей в основной конкурс 69-го Венецианского кинофестиваля драме «Отвязные каникулы». Критики отмечают, что роль Лунного пса идеально подходит для Макконахи, но вместе с тем указывают на довольно расплывчатый сюжет ленты. На портале Rotten Tomatoes лишь половина рецензий на «Пляжного бездельника» положительные.

«Мы» (Us)

Аделаида и Гейб Уилсоны вместе с детьми отправляются на отдых в Санта-Крус. Аделаида вспоминает, что уже бывала в том месте, и тогда с ней случилось странное происшествие: в домике с кривыми зеркалами она встретила двойника. Девушка пытается забыть детские страхи и сосредоточиться на отдыхе, однако кошмар из детства возвращается: в дом врываются несколько человек, внешне абсолютно ничем не отличающихся от Уилсонов. Во главе агрессоров — та самая девушка-двойник по имени Ред, которую видела Аделаида.

Режиссёр и автор сценария этой ленты Джордан Пил в 2018 году получил премию «Оскар» за сценарий к фильму ужасов «Прочь». Тогда, используя жанровые приёмы хоррора, он обратился к проблеме межрасовых отношений в Соединённых Штатах.

В новой ленте Пил вновь затрагивает социальную проблематику. Критики ленту восприняли положительно — «Мы» называют лучшим фильмом ужасов 2019 года. Успехом картина пользуется и у зрителей: по всему миру она заработала уже более $90 млн при бюджете в $20 млн. Роль Аделаиды Уилсон исполнила лауреат премии «Оскар» Лупита Нионго («12 лет рабства»), а её мужа Гейба — Уинстон Дьюк («Мстители: Война бесконечности»).

«Амбивалентность»

Петя и Стас дружат и вместе учатся на психиатров. У них разные характеры, взгляды на жизнь и будущую профессию, однако это не мешает молодым людям находить общий язык. Они посещают пары, проходят практику в больницах, а в свободное от занятий время встречаются на концертах. Однажды Петя помогает матери Стаса преодолеть паническую атаку и, несмотря на разницу в возрасте, между ними вспыхивает чувство. Оно ставит под угрозу отношения друзей.

Создатели фильма, как и обещали, демонстрируют «сложный, странный и неоднозначный» взгляд на любовь, а слоган «Безумие ближе, чем кажется» будто бы намекает, что история выйдет за рамки обычной мелодрамы. Главные роли в ленте исполнили Данил Стеклов («Жги»), Егор Морозов («Время первых») и Ольга Цирсен («Белый танец»). Режиссёрское кресло занял Антон Бильжо, до этого основном занимавшийся коротким метром. Его отец — известный художник-карикатурист и врач-психиатр Андрей Бильжо — консультировал создателей «Амбивалентности», а также снялся в эпизодической роли.

«Парк развлечений» (Swoon)

Действие фильма разворачивается в Швеции в первой половине ХХ века. Два семейных клана владеют расположенными по соседству парками развлечений. Жёсткая конкуренция диктует свои правила: семьи готовы пойти на всё, чтобы обойти друг друга и привлечь как можно больше посетителей. Главные герои — Джон и Нинни — принадлежат к этим враждующим кланам. С детства они приучены к соперничеству, но всё меняет внезпано возникшая любовь.

Ленту ставил режиссёрский тандем Монс Морлинда и Бьёрна Стейна. На счету шведских постановщиков более 15 лет сотрудничества и 11 совместных картин. Успели они поработать и в Голливуде, сняв боевик про вампиров «Другой мир» с Кейт Бекинсейл в главной роли. Роли Джона и Нинни в «Парке развлечений» исполнили Альбен Гренхольм и Фрида Густавссон.

«100 вещей и ничего лишнего» (100 Dinge)

Однажды лучшие друзья Тони и Пол заключают пари: каждый из них отказывается на 100 дней от всех своих вещей. Так они хотят доказать друг другу, что самое ценное для них — вовсе не материальные блага, а дружба. По условию договора, ежедневно в течение этого срока им возвращают по одному предмету. Однако в планы друзей вмешивается любовь: молодые люди знакомятся с красивой девушкой.

Режиссёром, сценаристом и исполнителем одной из главных ролей стал Флориан Давид Фиц — создатель лент «Иисус любит меня» (2012) и «Самый крутой день» (2016). Впрочем, зрителям Фиц больше известен как актёр: на его счету более 40 ролей в кино и на телевидении.