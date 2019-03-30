«Лучший хоррор года» и комедия с участием Snoop Dogg: главные кинопремьеры недели
«Дамбо» (Dumbo)
Вопреки ожиданиям, новый «Дамбо» стал не киноадаптацией одноимённого мультфильма 1941 года, а весьма свободным ремейком на тему. В центре повествования по-прежнему находится слонёнок с чрезвычайно большими ушами, волею обстоятельств разлучённый с любимой мамой. Однако теперь Дамбо почти сразу демонстрирует свои левитационные способностями и становится цирковой знаменитостью. Так, слонёнка вместе со всей труппой переманивает к себе на работу владелец самого большого в Штатах парка развлечений.
Как и все работы Disney, «Дамбо» получился красивым и зрелищным. Но, в то же время, — скучным и довольно банальным (режиссёрский стиль Тима Бёртона в ленте, разумеется, никоим образом не прослеживается). Впрочем, детям младшего школьного возраста картина наверняка придётся по душе за счёт яркого визуального ряда, а взрослые смогут насладиться актёрским составом: в касте значатся Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Майкл Китон и Ева Грин.
«Пляжный бездельник» (The Beach Bum)
Поэт по кличке Лунный пёс (Мэттью МакКонахи) проживает в Ки-Уэсте — городке в штате Флорида. Там расположены дорогие курорты и зимняя резиденция президента США, а температура никогда не опускается ниже нуля. В литературных кругах Лунного пса знают как автора неплохих стихотворений, однако для местных жителей он, прежде всего, — беззаботный и инфантильный человек, который целыми днями ходит обнажённым по пояс, ночует на пляже и не пропускает ни одной вечеринки. С женой у него «свободные отношения», поэтому её интрижка с рэпером (Snoop Dogg) героя не беспокоит — как, впрочем, и всё остальное в мире. Однако волею случая поэту приходится выйти из зоны комфорта.
Помимо МакКонахи и Snoop Dogg в ленте снялись, в частности, Мартин Лоуренс и Джона Хилл. Постановкой занимался режиссёр Хармони Корин, известный прежде всего по вошедшей в основной конкурс 69-го Венецианского кинофестиваля драме «Отвязные каникулы». Критики отмечают, что роль Лунного пса идеально подходит для Макконахи, но вместе с тем указывают на довольно расплывчатый сюжет ленты. На портале Rotten Tomatoes лишь половина рецензий на «Пляжного бездельника» положительные.
«Мы» (Us)
Аделаида и Гейб Уилсоны вместе с детьми отправляются на отдых в Санта-Крус. Аделаида вспоминает, что уже бывала в том месте, и тогда с ней случилось странное происшествие: в домике с кривыми зеркалами она встретила двойника. Девушка пытается забыть детские страхи и сосредоточиться на отдыхе, однако кошмар из детства возвращается: в дом врываются несколько человек, внешне абсолютно ничем не отличающихся от Уилсонов. Во главе агрессоров — та самая девушка-двойник по имени Ред, которую видела Аделаида.
Режиссёр и автор сценария этой ленты Джордан Пил в 2018 году получил премию «Оскар» за сценарий к фильму ужасов «Прочь». Тогда, используя жанровые приёмы хоррора, он обратился к проблеме межрасовых отношений в Соединённых Штатах.
В новой ленте Пил вновь затрагивает социальную проблематику. Критики ленту восприняли положительно — «Мы» называют лучшим фильмом ужасов 2019 года. Успехом картина пользуется и у зрителей: по всему миру она заработала уже более $90 млн при бюджете в $20 млн. Роль Аделаиды Уилсон исполнила лауреат премии «Оскар» Лупита Нионго («12 лет рабства»), а её мужа Гейба — Уинстон Дьюк («Мстители: Война бесконечности»).
«Амбивалентность»
Петя и Стас дружат и вместе учатся на психиатров. У них разные характеры, взгляды на жизнь и будущую профессию, однако это не мешает молодым людям находить общий язык. Они посещают пары, проходят практику в больницах, а в свободное от занятий время встречаются на концертах. Однажды Петя помогает матери Стаса преодолеть паническую атаку и, несмотря на разницу в возрасте, между ними вспыхивает чувство. Оно ставит под угрозу отношения друзей.
Создатели фильма, как и обещали, демонстрируют «сложный, странный и неоднозначный» взгляд на любовь, а слоган «Безумие ближе, чем кажется» будто бы намекает, что история выйдет за рамки обычной мелодрамы. Главные роли в ленте исполнили Данил Стеклов («Жги»), Егор Морозов («Время первых») и Ольга Цирсен («Белый танец»). Режиссёрское кресло занял Антон Бильжо, до этого основном занимавшийся коротким метром. Его отец — известный художник-карикатурист и врач-психиатр Андрей Бильжо — консультировал создателей «Амбивалентности», а также снялся в эпизодической роли.
«Парк развлечений» (Swoon)
Действие фильма разворачивается в Швеции в первой половине ХХ века. Два семейных клана владеют расположенными по соседству парками развлечений. Жёсткая конкуренция диктует свои правила: семьи готовы пойти на всё, чтобы обойти друг друга и привлечь как можно больше посетителей. Главные герои — Джон и Нинни — принадлежат к этим враждующим кланам. С детства они приучены к соперничеству, но всё меняет внезпано возникшая любовь.
Ленту ставил режиссёрский тандем Монс Морлинда и Бьёрна Стейна. На счету шведских постановщиков более 15 лет сотрудничества и 11 совместных картин. Успели они поработать и в Голливуде, сняв боевик про вампиров «Другой мир» с Кейт Бекинсейл в главной роли. Роли Джона и Нинни в «Парке развлечений» исполнили Альбен Гренхольм и Фрида Густавссон.
«100 вещей и ничего лишнего» (100 Dinge)
Однажды лучшие друзья Тони и Пол заключают пари: каждый из них отказывается на 100 дней от всех своих вещей. Так они хотят доказать друг другу, что самое ценное для них — вовсе не материальные блага, а дружба. По условию договора, ежедневно в течение этого срока им возвращают по одному предмету. Однако в планы друзей вмешивается любовь: молодые люди знакомятся с красивой девушкой.
Режиссёром, сценаристом и исполнителем одной из главных ролей стал Флориан Давид Фиц — создатель лент «Иисус любит меня» (2012) и «Самый крутой день» (2016). Впрочем, зрителям Фиц больше известен как актёр: на его счету более 40 ролей в кино и на телевидении.