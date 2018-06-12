В Мурманской области 500 семей вынуждены дважды оплачивать отопление

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Жительница Кандалакши Варвара Казакова несколько лет назад купила квартиру, в которой вместо батарей водяного отопления установлены электрообогреватели. В северных регионах такое встречается нередко — так можно самостоятельно регулировать температуру и, например, согревать помещение в холодную погоду, когда отопительный сезон закончился или ещё не начался.

Варвара исправно оплачивала все счета за электричество, но два года назад ей начали приходить квитанции за центральное отопление. Когда Казакова отказалась платить по счетам за услуги, которые она не потребляет, деньги начали взимать принудительно.

У женщины по постановлениям приставов уже удержали 20 тыс. рублей, и ещё 70 тыс. она по-прежнему должна.

Как оказалось, в аналогичную ситуацию попали порядка 500 семей — не только в Кандалакше, но и в других городах Мурманской области. Местные власти предлагают компромиссные варианты, но энергосбытовая компания апеллирует к действующему федеральному законодательству и отказывается идти на уступки.

Фантомная батарея



В 1990-е годы из-за перебоев с поставками мазута в местные котельные администрация Кандалакши разрешила всем желающим установить в квартирах электрический обогрев вместо водяного. Работы велись по всем правилам — с разрешениями от городской электросети и изоляцией старых труб, по которым горячая вода шла в радиаторы.

После переоснащения власти поставили квартиры с новыми батареями на учёт и убрали статью расходов «отопление» из квитанций, которые приходят по этим адресам.

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Однако в 2015 году гражданам, которые пользуются для обогрева жилья электрическими приборами, вновь стали приходить счета за центральное отопление. Местные теплосети, перешедшие в ведение «Мурманэнергосбыта», начали рассчитывать подачу тепла исходя из номинального количества квартир в домах, как будто все жители до сих пор пользуются старыми батареями.

Пострадавшие создали инициативную группу «Электрообогрев против МЭС», провели несколько народных сходов, написали письма в администрацию, местным энергетикам и в Министерство строительства. Кроме того, активисты записали несколько видеообращений.

«Третий год нам начисляют плату за несуществующее отопление. Я вот мама пятерых детей, не могу я платить такие деньги, — говорит в видеообращении жительница села Лувеньга Анна Исупова. — Мне дешевле пользоваться электрообогревом, батареи срезаны. Почему мы должны платить по двойным квитанциям?»

«Закон есть закон»

В администрации Кандалакши пытаются найти выход из кризисной ситуации. Чиновники считают, что в сложившихся условиях есть только одно решение — вновь подключиться к центральному отоплению. Однако жителей города это не устраивает.

«Они просто отказываются платить. Долги растут, — пояснил RT глава администрации города Владимир Задворных. — Мы предложили им вернуть центральное отопление. В квартиру просто нужно купить батарею, а установка за наш счёт. Жители на это не согласились. Частично мы уже приостановили взыскание долгов, но, так как горожане по-прежнему не платят, сумма будет расти».

По мнению Задворных, дополнительные расходы появились не по вине властей. В 2011 году обновился Жилищный кодекс, и в его новой редакции подобная ситуация просто не была предусмотрена.

«Из документов убрали формулу, по которой рассчитывается отопление для квартир такого типа, — отметил глава администрации. — Платёжки им стали приходить и за отопление, и за свет. Мы в курсе, энергетики в курсе. Но закон есть закон».

Из-за того, что так называемое автономное отопление не учли в новом постановлении о начислении платы за услуги ЖКХ, в Кандалакше c «Мурманэнергосбытом» судятся жильцы более 500 квартир.

Лишь единицы смогли погасить задолженность. В итоге правительство области распорядилось заморозить взыскание долга.

«Часть суммы взыскали, а потом уже администрация затормозила процедуру погашения задолженности, — рассказала Варвара Казакова. — У меня до сих пор долг висит, а за что я должна — непонятно».

Заветная поправка

Путаница со счетами, как следует из постановления Министерства строительства, возникла из-за того, что не все квартиры в доме были переоборудованы под автономное отопление. Большинство горожан используют стандартные водяные батареи, а электрическими приборами квартиры обогревают, по данным властей, примерно 7% жителей.

«Предусмотрены формулы расчёта либо для домов целиком на центральном отоплении, либо для домов на автономном — на таких вот обогревателях. Индивидуального подхода для домов, где девять квартир с электробатареями, а все остальные с обычными, нет, — рассказала RT председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. — При переходе на такой обогрев хотя бы одной квартиры падает температура в примыкающих помещениях, и, как следствие, нарушается тепловой баланс всего здания. Нужно, чтобы все собственники помещений в доме приняли решение отключиться от центрального отопления и оформить нужные бумаги».

Как сообщила депутат, правительство сейчас разрабатывает поправки в постановление правительства №354, принятое в 2011 году и закрепившее новый порядок предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых домах.

В Кандалакше надеются, что после внесения поправок жители квартир с электрическими батареями снова будут оплачивать только те услуги, которыми пользуются.

«Очень рассчитываем, что наша проблема решится на федеральном уровне. Нас таких, с «двойными» батареями, много! — говорит Варвара Казакова. — Люди из других регионов к нам в инициативную группу с той же проблемой обращаются. Представляете, сколько это людей, с которых взыскивают плату за несуществующее отопление? Очень устали стучать в закрытые двери».