Тест RT: Маркс или нет?

200 лет назад, 5 мая 1818 года, в немецком Трире родился Карл Маркс — философ, экономист, один из главных теоретиков коммунизма. Его работы оказали огромное влияние на политическую мысль XX века и легли в основу социалистической идеологии марксизма. Вспомните лекции по научному коммунизму (если вы их застали) или попробуйте угадать, какие из этих высказываний принадлежат Марксу, а какие нет.

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© Shan Yuqi