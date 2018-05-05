Тест RT: Маркс или нет?

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Татьяна Худякова
200 лет назад, 5 мая 1818 года, в немецком Трире родился Карл Маркс — философ, экономист, один из главных теоретиков коммунизма. Его работы оказали огромное влияние на политическую мысль XX века и легли в основу социалистической идеологии марксизма. Вспомните лекции по научному коммунизму (если вы их застали) или попробуйте угадать, какие из этих высказываний принадлежат Марксу, а какие нет.
Маркс или нет?
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  • © Shan Yuqi

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