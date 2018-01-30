Тест RT к юбилею Леонида Гайдая: хорошо ли вы помните советские комедии?

30 января исполнилось 95 лет со дня рождения мастера советской комедии — кинорежиссёра и сценариста Леонида Гайдая. Леонид Иович снял около двух десятков фильмов. Народная слава пришла к нему с первым появлением на экране легендарной троицы — Труса, Балбеса и Бывалого. В честь юбилея режиссёра проверьте, хорошо ли вы помните советские комедии!



© Igor Gnevashev/Russian Look / globallookpress.com