Русский или иностранный: тест RT о весенних картинах в мировой живописи
Тест RT о весенних картинах в мировой живописи
Весна — одна из самых любимых тем художников всех времён и стран. Здесь собраны как очень известные произведения на эту тему, так и те, которые узнает только большой любитель и ценитель живописи. Сможете ли вы отличить весеннюю картину русского живописца от иностранного? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Pranithan Chorruangsak
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