Русский или иностранный: тест RT о весенних картинах в мировой живописи

Тест RT о весенних картинах в мировой живописи

Весна — одна из самых любимых тем художников всех времён и стран. Здесь собраны как очень известные произведения на эту тему, так и те, которые узнает только большой любитель и ценитель живописи. Сможете ли вы отличить весеннюю картину русского живописца от иностранного? Проверьте себя с тестом RT.

Gettyimages.ru

© Pranithan Chorruangsak