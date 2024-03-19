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Русский или иностранный: тест RT о весенних картинах в мировой живописи

Тест RT о весенних картинах в мировой живописи

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RT
Весна — одна из самых любимых тем художников всех времён и стран. Здесь собраны как очень известные произведения на эту тему, так и те, которые узнает только большой любитель и ценитель живописи. Сможете ли вы отличить весеннюю картину русского живописца от иностранного? Проверьте себя с тестом RT.
Русский или иностранный: тест RT о весенних картинах в мировой живописи
  • Gettyimages.ru
  • © Pranithan Chorruangsak

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