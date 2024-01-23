Долгожданная экранизация Булгакова и драма Твердовского: в кино выходят фильмы «Мастер и Маргарита» и «Панические атаки»

В российский прокат 25 января выходит новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Режиссёром выступил Михаил Локшин, а основные роли исполнили Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Аугуст Диль. Кроме того, зрители смогут посмотреть новую картину Ивана И. Твердовского под названием «Панические атаки», взявшую главный приз на фестивале авторского кино «Зимний». Это лента о Вике, которая хочет избавиться от панического расстройства. Из зарубежных новинок — биографический фильм «Присцилла: Элвис и я» об отношениях короля рок-н-ролла и его супруги, индийский боевик «Истребитель» об отряде лётчиков и итальянская комедийная драма «Нерешительный жених», где свадьба философа и уборщицы оказывается под угрозой из-за проклятия.

«Мастер и Маргарита»

Режиссёр Михаил Локшин («Серебряные коньки») представил новый фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Действие картины разворачивается в 1930-е годы. Главный герой — писатель, известный своим талантом и находящийся на пике карьеры. Из-за своих творческих решений он оказывается в центре литературного скандала: спектакль, поставленный по его пьесе, снимают с репертуара, а знакомые начинают избегать автора.

Позже писатель знакомится с Маргаритой, которая становится для него настоящей музой. Её любовь благотворно влияет на литератора, и вскоре он садится за новый роман, где персонажами являются окружающие и знакомые ему люди, а главным злодеем — некий Воланд. С каждым новым днём сюжет произведения всё больше затягивает Мастера, и он уже не может осознать, что реальность, а что — вымысел.

Производство ленты было длительным — с 2018 года — и проблемным, но всё же команде удалось завершить проект. За всё время работы у фильма два раза менялось название, а также сменился постановщик — изначально над картиной работал Николай Лебедев.

«Съёмки были сложные, это правда. Но эти сложности легче проживались из-за слаженной команды. Съёмочная группа была превосходная, за что я очень благодарна. Висеть по 12 часов на тросах было непросто, обнажение давалось мне тоже непросто. Масштабные сцены — всегда непросто: ты должен быть чётким, точным, как музыкант в большом оркестре. Сфальшивил — и работа всего оркестра испорчена», — цитирует сыгравшую Маргариту Юлию Снигирь «Кинопоиск».

В актёрский состав также вошли такие артисты, как Евгений Цыганов (Мастер), Аугуст Диль (Воланд), Алексей Розин (Азазелло), Юрий Колокольников (Коровьев), Евгений Князев (Берлиоз), Полина Ауг (Гелла) и многие другие. Кота Бегемота сыграл мейн-кун Кеша. Животное на экране было дополнено графикой.

«Присцилла: Элвис и я» (Priscilla)

В центре сюжета биографической драмы — 14-летняя Присцилла, которая на одной из вечеринок знакомится с уже знаменитым 24-летним Элвисом Пресли, который находился на военной службе.

Так началась история их отношений. Элвис и Присцилла были главной парой Америки. Девушка считалась музой артиста. Вскоре они поженились и стали родителями. Однако со временем в счастливую жизнь супругов пришли конфликты, некогда влюблённый Элвис из-за зависимостей стал агрессивным собственником, а Присцилла из влюблённой музы превратилась в брошенную жену.

Сняла фильм режиссёр София Коппола, ранее работавшая над проектами «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Элитное общество» и «Роковое искушение». В основу сценария, написанного Копполой, легла биография «Элвис и я», написанная Сандрой Хэрмон и самой Присциллой Пресли.

Главные роли в ленте исполнили Кейли Спейни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и Джейкоб Элорди («Эйфория»). Спейни за свою работу была удостоена кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале в 2023 году.

Как написала Бекка Джонсон в рецензии для портала Film Focus Online, эта картина представляет собой углублённый взгляд на человеческую натуру обоих персонажей, сложности их отношений и события, сформировавшие героев как личностей.

«Панические атаки»

Фильм Ивана И. Твердовского «Панические атаки» получил главный приз на фестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2023 года.

Сюжет сфокусирован на 18-летней Вике, страдающей от панических атак и нервных срывов. Девушке кажется, что она одинока и никто не способен понять её. В городе, где живёт героиня, люди связывают такое поведение и самочувствие с результатом проклятия или плохой экологией. Поэтому Вика яростно желает уехать в Норвегию к сестре, надеясь, что там она не будет задыхаться и обретёт покой.

Она уверенно направляется к своей цели, но, добравшись до Норвегии, совершает преступление, причины которого найти совсем не просто.

Роль Вики исполнила актриса Лена Тронина, известная по таким сериалам, как «Триггер», Happy End, «Перевал Дятлова». Кроме того, в ленте снялись Сергей Двойников, Светлана Камынина, Аня Нова, Дарья Савельева, Марина Клещёва и другие артисты.

Съёмки картины проходили в Москве, а также в Никеле и Заполярном Мурманской области.

«Когда-то я увлёкся документальным фильмом в городе Никеле, и частично то, что лежит в основе «Панических атак», было моим наблюдением. Это не буквальная история одного преступления. А если учитывать, что про норвежские тюрьмы ходят легенды, попадание в такую тюрьму лежит в основе нескольких комедийных фильмов, хотелось на другом уровне осмыслить эту ситуацию и саму среду», — рассказал Твердовский «Российской газете».

«Истребитель» (Fighter)

На российские экраны выходит индийский фильм от режиссёра Сиддхарта Ананда, ранее снявшего такие ленты, как «Патхан. Схватка со смертью» и «Бой».

По сюжету штаб ВВС поручает создать новое подразделение первого реагирования под названием «Воздушные драконы», включающее лучших авиаторов. Главный персонаж — лётчик Пэтти, мечтающий служить в ВВС, — по воле судьбы попадает в созданный отряд. Он столкнётся с множеством трудностей, которые ему предстоит преодолеть, чтобы стать настоящим героем страны.

Главные роли исполнили Ритик Рошан («И в печали, и в радости…») и Дипика Падукон («Три икса: Мировое господство»). Также в актёрский состав вошли Акшай Оберой, Анил Капур, Санджив Чопра, Шариб Хашми и другие.

«Нерешительный жених» (Lo sposo indeciso che non poteva o forse non voleva più uscire dal bagno)

Сюжет картины итальянского производства сфокусирован на известном философе Джанни Буридано и молодой уборщице Саманте. Вопреки возрасту и социальному статусу герои влюбились в друг друга и готовятся к свадьбе. Вот только пожениться у них не получается — в день бракосочетания пара сталкивается с проблемами из-за проклятия. На улице вдруг начинается дождь, Джанни не может покинуть мужскую уборную из-за возникших внезапно проблем со здоровьем, а Саманта падает с лестницы и ломает передний зуб.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Джорджо Амато («Министр»). По данным Gazzetta del Sud, в своей работе постановщик изучает границы между объективной истиной и суеверием, а также акцентирует внимание на теме неспособности принятия судьбоносных решений. На создание ленты Амато вдохновил актёр Франческо Нути и его роль в комедии «Мадонна, какая тишина сегодня вечером».

В «Нерешительном женихе» снялись Джанмарко Тоньяцци, Стефано Пеше, Иления Пасторелли, Клаудия Джерини, Франческо Паннофино и другие артисты.