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Капучино, каппучино или каппуччино? Тест RT об удвоенных согласных в заимствованных словах

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RT
Выбор согласной в заимствованных словах — одиночной или двойной — порой может поставить в тупик даже тех, у кого нет проблем с грамотностью. Лингвисты не советуют опираться на первоисточник, поскольку при ассимиляции иноязычной лексики количество согласных может меняться. Не стоят на месте и словарные нормы. Проверьте с тестом RT, справитесь ли вы с двойными и одиночными согласными в заимствованных словах.
Капучино, каппучино или каппуччино? Тест RT об удвоенных согласных в заимствованных словах
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