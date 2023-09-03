Капучино, каппучино или каппуччино? Тест RT об удвоенных согласных в заимствованных словах

Выбор согласной в заимствованных словах — одиночной или двойной — порой может поставить в тупик даже тех, у кого нет проблем с грамотностью. Лингвисты не советуют опираться на первоисточник, поскольку при ассимиляции иноязычной лексики количество согласных может меняться. Не стоят на месте и словарные нормы. Проверьте с тестом RT, справитесь ли вы с двойными и одиночными согласными в заимствованных словах.

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