Бунтарки или поэтессы: тест RT о русских революционерках

8 августа 1849 года в бедной дворянской семье родилась Вера Засулич — одна из самых известных революционерок не только России, но и мира. Она была полностью оправдана судом присяжных за покушение на убийство петербургского градоначальника. История, в особенности русская, знает множество выдающихся женщин, которые наравне с мужчинами участвовали в революционной борьбе и политической деятельности. Сможете ли вы узнать их в лицо и отличить от современниц, прославившихся более мирными занятиями? Проверьте себя с тестом RT.

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