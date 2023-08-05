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Сёстры Бронте, Диккенс, Сервантес и другие: тест RT об именах мировых классиков

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RT
Имена и отчества русских классиков знакомы почти всем со школьных лет, и вряд ли у кого-то возникнут проблемы с тем, чтобы вспомнить, как звали Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского. А что насчёт мировых классиков? Помните ли вы по именам сестёр Бронте? Как звали Диккенса, Байрона и Сервантеса? Проверьте себя с тестом RT.
Сёстры Бронте, Диккенс, Сервантес и другие: тест RT об именах мировых классиков
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