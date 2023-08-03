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Век искусства: тест RT о возрасте картин известных художников

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RT
Полотна великих мастеров нередко опережают своё время, и, глядя на их техническое совершенство, сложно представить себе, что они были написаны несколько столетий назад. А более современные художники пользуются отсылками к классическим произведениям искусства, что тоже порой может сбить с толку. Сможете ли вы определить век написания той или иной картины? Проверьте себя с тестом RT.
Век искусства: тест RT о возрасте картин известных художников
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

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