Век искусства: тест RT о возрасте картин известных художников

Полотна великих мастеров нередко опережают своё время, и, глядя на их техническое совершенство, сложно представить себе, что они были написаны несколько столетий назад. А более современные художники пользуются отсылками к классическим произведениям искусства, что тоже порой может сбить с толку. Сможете ли вы определить век написания той или иной картины? Проверьте себя с тестом RT.

АГН «Москва»

© Игорь Иванко