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Шушун, кудель, гумно: тест RT о значении устаревших слов

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RT
Эти слова когда-то были в широком употреблении и часто встречаются в классической литературе и учебниках русского языка, однако их значение для многих остаётся загадкой. Где находится флигель? Что такое плёс? Куда можно надеть шлафрок? Проверьте с тестом RT, насколько хорошо вы понимаете устаревшие и непривычные слова со страниц произведений русской классики.
Шушун, кудель, гумно: тест RT о значении устаревших слов
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

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