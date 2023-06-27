Шушун, кудель, гумно: тест RT о значении устаревших слов
Эти слова когда-то были в широком употреблении и часто встречаются в классической литературе и учебниках русского языка, однако их значение для многих остаётся загадкой. Где находится флигель? Что такое плёс? Куда можно надеть шлафрок? Проверьте с тестом RT, насколько хорошо вы понимаете устаревшие и непривычные слова со страниц произведений русской классики.
- РИА Новости
- © Евгения Новоженина
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