Шушун, кудель, гумно: тест RT о значении устаревших слов

Эти слова когда-то были в широком употреблении и часто встречаются в классической литературе и учебниках русского языка, однако их значение для многих остаётся загадкой. Где находится флигель? Что такое плёс? Куда можно надеть шлафрок? Проверьте с тестом RT, насколько хорошо вы понимаете устаревшие и непривычные слова со страниц произведений русской классики.

РИА Новости

© Евгения Новоженина