«Среднесуточные температуры будут выше нормы»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на предстоящей неделе

На следующей неделе в столичном регионе ожидается тёплая и комфортная температура с минимальными осадками, заявили в беседе с RT синоптики. По их словам, дневные температуры ожидаются в диапазоне +14...+17 °С, возможно даже повышение до +16...+18 °С, но к концу недели температура понизится до нормальных климатических значений этого периода. В то же время в отдельных районах Подмосковья ещё возможны заморозки.

По данным синоптиков, на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается приятная погода с минимальным количеством осадков.

Так, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT заявил, что погода в столичном регионе на следующей неделе будет тёплой и весенней.

«Месяц начался выше нормы на четыре-пять градусов», — отметил синоптик.

По словам Цыганкова, в понедельник будет небольшая облачность, а затем давление вырастет, до субботы будет малооблачно и без осадков.

«Дневные температуры +14...+16 °С. В пятницу и субботу повыше. Ночные температуры +2...+4 °С», — заключил он.

В свою очередь, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в Москве и области ожидается очень тёплое начало недели без дождей.

«Потом попрохладнее, но всё равно выше нормы. На два — четыре градуса среднесуточные температуры будут выше нормы. В ночные часы — положительная температура», — сказал он в беседе с RT.

По словам синоптика, дневные температуры ожидаются в диапазоне +14...+17 °С, возможно даже +16...+18 °С.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В то же время Варакин допустил, что на северных участках Подмосковья температура ещё может опуститься до нулевых значений.

«Всё равно среднесуточная будет выше на один-два градуса. Очень комфортная, тёплая весенняя погода и минимум осадков, особенно в начале недели», — заключил он.

Как отмечает центр «Фобос», первая декада апреля станет на 3,5 °С теплее нормы. В сообщении организации говорится, что большую часть предстоящей недели погода поддержит комфортный температурный фон, снижение ожидается только к выходным, но только до положенной климатической нормы.

По данным центра, в понедельник, 10 апреля, погода в столичном регионе немного испортится, поскольку слабовыраженный атмосферный фронт принесёт с собой облака и незначительные дожди. Но начиная со вторника жителей Москвы ждут по-весеннему тёплые дни.

«Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +13…+18 °С, что соответствует первомайским климатическим показателям», — говорится в сообщении.

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В пятницу из-за арктического антициклона температура понизится, вернувшись к климатической норме. Ожидается, что ночью столбики термометров будут колебаться около нуля с вероятностью слабых заморозков до -1 °С, а после полудня — от +8…+13 °С.

Промывка дорог и элементов городского освещения

Ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что 8 апреля в столице стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале организации, подобные работы традиционно проводятся осенью и весной. Используемый при этом шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

Как уточнили в комплексе, сначала проводится промывка со специальным средством, затем ведётся обычная мойка водой. Отмечается, что моющее средство абсолютно безопасно, оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

Сообщается, что в общей сложности в апреле запланировано четыре промывки, будет задействовано необходимое количество рабочих и техники.

Ранее в комплексе рассказали, что в рамках работ по благоустройству также будут промыты и покрашены более 500 тыс. элементов наружного освещения, в частности непосредственно светильников, а также кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки.

Для выполнения этих задач будут задействованы автовышки и спецтехника.