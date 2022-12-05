Геральдический знак: тест RT о гербах разных стран и городов мира

Львы и кони, кресты и якоря, мифические существа и короны — всё это геральдические символы, которые украшают гербы стран и городов мира. При этом далеко не всегда можно с ходу определить, какой стране или какому городу принадлежит герб. Хорошо ли вы разбираетесь в геральдике? Проверьте себя с тестом RT.

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