Геральдический знак: тест RT о гербах разных стран и городов мира

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RT
Львы и кони, кресты и якоря, мифические существа и короны — всё это геральдические символы, которые украшают гербы стран и городов мира. При этом далеко не всегда можно с ходу определить, какой стране или какому городу принадлежит герб. Хорошо ли вы разбираетесь в геральдике? Проверьте себя с тестом RT.
Геральдический знак: тест RT о гербах разных стран и городов мира
  • Gettyimages.ru

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