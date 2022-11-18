Квартирный вопрос: тест RT о доме в русской литературе

Описания дома, будь то усадьба или городская квартира, роскошный дом или крошечная комната, играет в русской литературе особую роль. Жилища, их образы и интерьеры, становятся и площадкой, и декорациями, где разыгрываются события, и ещё одним штрихом к портретам героев. Помните ли вы самые известные дома русской литературы? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости