Знакомый до слёз: тест RT о городах в мировой литературе

Париж и Рим, Санкт-Петербург и Москва, морские и горные курорты, живописная провинция, а иногда и просто захолустные городки — русские и зарубежные классики потратили на них не меньше творческих сил, чем на создание человеческих характеров. Часто города сами становились полноценными героями произведений. Насколько вы сильны в литературной географии? Проверьте себя с тестом RT.

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