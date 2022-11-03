Узнать больше

Знакомый до слёз: тест RT о городах в мировой литературе

Короткая ссылка
RT
Париж и Рим, Санкт-Петербург и Москва, морские и горные курорты, живописная провинция, а иногда и просто захолустные городки — русские и зарубежные классики потратили на них не меньше творческих сил, чем на создание человеческих характеров. Часто города сами становились полноценными героями произведений. Насколько вы сильны в литературной географии? Проверьте себя с тестом RT.
Знакомый до слёз: тест RT о городах в мировой литературе
  • Gettyimages.ru

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить