«Они считают, что у них форс-мажор, а мы так не считаем»: российская киносеть подала в суд на IMAX

Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» подала иск в Арбитражный суд Москвы, в котором требует от корпорации IMAX выполнения своих обязательств. Ранее канадская фирма прекратила свою работу в России, закрыв офисы и уволив сотрудников. Как пояснил RT гендиректор киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, компания отказывается предоставлять отечественным прокатчикам электронные ключи, необходимые для эксплуатации оборудования, находящегося в их собственности.

Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» подала в суд на компанию IMAX с целью возобновления сотрудничества, сообщает «Коммерсантъ». В исках, направленных в Арбитражный суд Москвы, юрлица компаний требуют от канадской корпорации вернуться «к исполнению обязанности в натуре», то есть выполнять контрактные обязательства вместо выплаты отступных. Обращения были зарегистрированы 26 октября 2022 года.

Пока суд оставил заявления без движения, поскольку истцы не приложили к ним выписку из реестра юрлиц с указанием сведений о месте нахождения ответчика — это обязательный документ в случае разбирательств с иностранным лицом. Согласно материалам суда, необходимые документы должны быть предоставлены до 29 ноября.

По словам представителей Ассоциации владельцев кинотеатров, компания IMAX приостановила свою деятельность в России 1 июня без публичных заявлений и уточнения позиции. Причём канадцы запретили использование их формата несмотря на то, что всё оборудование принадлежит прокатчикам.

Ранее российские киносети уже направляли иски к IMAX, но не с требованием выполнять обязательства, а наоборот — с целью разорвать контракт. В частности, такое заявление подавала компания «Империя игр» (сеть «Мягкий кинотеатр»). На предварительных заседаниях арбитражного суда Челябинской области представителей IMAX не было.

Причина, по которой прокатчики не могут использовать канадское оборудование без разрешения компании, проста: все киносистемы ежедневно обновляются в удалённом режиме непосредственно IMAX. Происходит эта настройка перед первым сеансом, а электронные ключи генерируются только через компанию IMAX и получить их из иных источников невозможно.

«Ключ под формат выпускается при разрешении компании IMAX. Соответственно, все фильмы, даже российские — «Сталинград», «Движение вверх», «Т-34» и так далее... Чтобы их показать, нужен ключ. А компания IMAX считает, что она в одностороннем порядке может не исполнять условия договора. Мы так не считаем», — рассказал RT генеральный директор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

В случае, если суд удовлетворит требования киносетей, этот вердикт станет ещё одним способом защиты прав российских компаний в связи с уходом иностранцев с отечественного рынка.

«Если суд обяжет его вернуться, исполнять условия договора, значит, залы IMAX должны заработать», — подчеркнул Васясин, отметив также, что объективных и законных причин для отказа от выполнения контрактных обязательств у IMAX нет.

«Они считают, что у них форс-мажор, а мы так не считаем. На территории Российской Федерации нет никакого форс-мажора... Есть контент, который правообладатель готов показывать в формате IMAX. Так что мы считаем, что наш партнёр, бывший уже, он неправ. А так, как суд рассудит», — заявил Васясин.

Раннее гендиректор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» в беседе с RT выразил мнение, что в будущем возвращение IMAX в Россию возможно, но условия сотрудничества могут существенно измениться и станут «справедливее».

Корпорация IMAX покинула российский рынок 1 июня 2022 года. Сообщалось, что сотрудники компании были уволены, а руководство переехало в Лондон.

Масштабные проблемы в российской кинопрокатной индустрии начались в 2020 году во время пандемии COVID-19 и усугубились в марте 2022-го. На фоне спецоперации на Украине крупнейшие голливудские студии — Universal, Warner Bros., Sony и The Walt Disney Company — отказались от показов своих новых фильмов в России.

В конце октября Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала резолюцию, в которой назвала ситуацию на рынке кинопоказа в России «критической и носящей чрезвычайный и непредотвратимый характер». Опираясь на данные нескольких исследований, проведённых профильными организациями, в Ассоциации заявили, что на фоне ухода западных игроков с российского рынка и отсутствия на экранах значимого количества картин отечественного производства, привлекательных для массовой аудитории, посещаемость кинозалов с апреля по сентябрь текущего года упала на 60%. Вместе с тем, выручка и посещаемость российских кинотеатров в сентябре составили 70% от показателей за аналогичный период прошлого года. К началу октября 2022-го закрылись более 160 кинотеатров. Авторы резолюции отметили, что в сложившихся условиях отрасль кинотеатрального показа не сможет даже сохранить текущее состояние на ближайшие полгода.