Москва или Париж: тест RT о возрастах городов мира

За звание древнейшего в мире борются несколько городов, среди которых Иерихон, Дамаск, Эль-Файюм. Все они были основаны до нашей эры. Возраст ряда европейских столиц превышает тысячу лет, при этом многие крупные города, несмотря на развитость и густонаселённость, не могут похвастаться историей, уходящей в глубину веков. Сможете ли вы с ходу определить, какой из городов старше? Проверьте себя с тестом RT.

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