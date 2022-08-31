Психология травмы: на ММКФ прошёл показ фильма «Надежда»

На ММКФ в рамках основного конкурса состоялся показ фильма турецкого режиссёра Умита Кёрекена «Надежда». В центре истории — 35-летний театральный актёр Умут, мечтающий о карьерном продвижении. Он служит в частном театре, которым заведует его жена Асие. В профессии герой не добился успехов, повезло только в личной жизни. Ребёнком он был отдан на воспитание дяде, поскольку его родная мать после смерти отца мальчика вышла замуж. Тяжёлые воспоминания и травмы детства накладывают отпечаток на всю последующую жизнь Умута.

В рамках основного конкурса 44-го ММКФ состоялся показ ленты совместного производства Турции, Германии и Словении «Надежда». Это вторая полнометражная игровая картина режиссёра Умита Кёрекена. Ранее он снял фильм «Синий велосипед», который был показан на Берлинском кинофестивале.

Центральные роли в «Надежде» исполнили Баран Шюкрю Бабаджан, Эйлем Йылдыз, Фунда Эскиолу и другие.

В центре сюжета — 35-летний актёр Умут, который жаждет добиться в карьере большего. Он готовится к прослушиванию для роли в кино. Асие, его супруга, верит в мужа и считает, что у него есть потенциал стать звездой. Она — решительная, добрая и яркая женщина, руководитель и режиссёр частного театра, где служит и Умут. В своей интерпретации «Чайки» Асие доверила супругу роль Треплева.

Спокойная и размеренная жизнь героя заканчивается, когда он узнаёт о приезде в город своей больной матери, которую не видел 20 лет: он воспитывался дядей после того, как его мать вышла замуж во второй раз. Умут не желает ничего знать о ней, но обстоятельства вынуждают его присмотреть за женщиной, пока та проходит медицинское обследование. Как снег на голову на него обрушивается и вторая новость — Асие беременна. Детская травма и обида на мать не позволяют Умуту правильно реагировать на весть о ребёнке: когда-то он стал свидетелем разговора матери, которая жалела о том, что родила его.

Лента затрагивает вечную проблему отцов и детей, в данном случае — холодной, отчуждённой матери и вечно ищущего любви и ласки взрослого мальчика.

Умут находит любовь и заботу в лице Асие, но даже с ней не может отделаться от чувства одиночества и тоски, которые преследуют его с детства. Режиссёр показывает, что это чувство глубоко сидит в человеке, не получившем любви и тепла в раннем возрасте.

Кадр из фильма «Надежда»

Психологические травмы Умута, как бы он ни пытался от них бежать, настигают его в физически зрелом возрасте. К тому моменту эмоционально он не сформировался как мужчина: в нём по-прежнему живёт мальчишка, который не умеет принимать решения и ждёт, что его заметят так же, как когда-то заметила Асие. Впрочем, коллеги видят в нём бездарного актёра и считают, что даже жене-режиссёру не удалось сделать из него толкового профессионала.

Режиссёр использует различные символы как элемент иносказательной выразительности для более глубокого отображения межличностных отношений героев: дверь, зеркало, кровь, обувь, руки и другие. Например, когда Умут и Асие впервые приводят маму в свой дом, она разувается не в прихожей, а на площадке перед входной дверью. Асие видит это, но закрывает дверь. Когда же Умут приходит с матерью домой, он заносит её обувь в дом и кладёт в шкаф, что свидетельствует о желании героя вновь впустить мать в свою жизнь.

Ещё один важный символ ленты — окровавленное в результате драки лицо Умута — оно разбито с левой стороны, в то время как правый профиль совсем не пострадал. Подталкивая героя к выбору в своей жизни — прошлому в лице матери и будущему в лице Асие и их ребёнка, режиссёр постепенно подводит зрителя к открытому финалу.

Позволяя зрителю определиться, к какому выбору пришёл Умут, кинематографист в то же время намекает, что, преодолев свои внутренние травмы, человек всё-таки может наладить жизнь и достичь высот в профессии.

В целом «Надежда» — это психологическая драма обычного человека, который только встал на путь самопознания. Режиссёр ленты признался, что на протяжении четырёх-пяти лет исследует психологию взаимоотношений матери и ребёнка. В своей ленте он отразил тему влияния отсутствия материнской любви в жизни детей, особенно мальчиков, на их дальнейшую судьбу. Даже будучи любимыми другими людьми, они сомневаются, что достойны любви, что кто-то способен любить их искренне. Кроме того, отсутствие нежных чувств в раннем возрасте разрушительно влияет на каждый последующий выбор человека, пока он не пройдёт терапию.

На пресс-конференции к фильму Кёрекен рассказал, что с юности является почитателем творчества русских классиков. В самой картине он также цитирует Тургенева. Вдохновившись пьесой «Чайка» Антона Чехова ещё в возрасте 13 лет, кинематографист наконец реализовал мечту снять по ней фильм. Более того, он хотел бы поработать и над театральной постановкой.

Турецкое кино на ММКФ в разные годы было представлено в разных конкурсных программах и не раз удостаивалось главных призов. Так, в 2013-м лента «Частица» (Zerre) Эрдема Тепегёза стала лучшим фильмом основного конкурса, а Жале Арыкан, исполнившая главную роль в ленте, удостоилась серебряного «Святого Георгия». Картина режиссёра «В тени» (In the Shadows) получила спецприз жюри 42-го ММКФ. В 2019-м в рамках перекрёстного Года культуры и туризма России и Турции состоялся показ известных фильмов, которые участвовали и побеждали в крупнейших фестивалях мира. В рамках программы «Дороги турецкого кино» были представлены картины «Дикая груша» (Ahlat Agaci) Нури Бильге Джейлана, «Голубка» (Güvercin) Бану Сываджи, «Заявление» (Anons) Махмута Фазыля Джошкуна и другие.