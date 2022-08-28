Львы, орлы и куропатки: тест RT о животных в русской литературе
Животные наряду с людьми часто становились полноценными героями произведений русской литературы. В баснях они были метафоричны, в сказках — помогали или вредили людям, наделяли сверхспособностями или даже рассказывали истории своей жизни. Сможете ли вы вспомнить наиболее яркие образы животных в произведениях русских классиков? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © FalconScallagrim
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