Львы, орлы и куропатки: тест RT о животных в русской литературе

Животные наряду с людьми часто становились полноценными героями произведений русской литературы. В баснях они были метафоричны, в сказках — помогали или вредили людям, наделяли сверхспособностями или даже рассказывали истории своей жизни. Сможете ли вы вспомнить наиболее яркие образы животных в произведениях русских классиков? Проверьте себя с тестом RT.

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