Культурный диалог: в кинотеатрах вышла комедия «Лена и справедливость»

В четверг, 25 августа, в кинотеатрах вышла комедийная лента «Лена и справедливость». В картине показываются особенности жизни провинциального городка, где все друг друга знают. В центре сюжета — мать троих детей Лена и её сожитель Максуд, трудовой мигрант из Таджикистана. Вот уже десять лет они живут вместе, ведут быт, воспитывают детей, но у Максуда нет не только российского, но и таджикского паспорта — поэтому пара не может оформить свои отношения официально.

В четверг, 25 августа, в широкий прокат вышла комедийная картина «Лена и справедливость». Главной героине много не нужно — она лишь хочет спокойно и счастливо жить со своей семьёй. Но Лене постоянно мешают разные обстоятельства.

Роли в картине исполнили Анна Уколова, Парвиз Пулоди, Александр Обласов, Виталий Кищенко, Сабина Ахмедова, Юлия Бедарева, Николай Шрайбер, Алексей Шевченков, Сергей Неудачин, Сороджон Сабзалиева и другие. Съёмки ленты проходили на протяжении месяца в Тверской области.

Сценарий написала Елена Киселёва, работавшая над фильмами «Дорогие товарищи!», «Рай» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». За работу в последней картине она была удостоена премии «Золотой орёл». Режиссёром выступила Екатерина Вещева, для которой картина стала дебютной в игровом полном метре.Тема ленты, в центре которой оказываются простые люди, пытающиеся твёрдо стоять на ногах и вынужденные делать выбор между личной свободой и долгом вопреки жизненным обстоятельствам, не нова для постановщицы. В 2021 году Вещева совместно с Андреем Кончаловским разработала сценарий документальной ленты «Человек неунывающий» о людях, которые сохраняют оптимизм, несмотря на трудности жизни.

© Кадр из фильма «Лена и справедливость»

В новой ленте кинематографисты затрагивают такие важные темы, как взаимопомощь, уважение, культурное многообразие и отзывчивость.

Главная героиня Лена кажется окружающим бойкой, стойкой и храброй женщиной, но в душе она мечтает о сказочной свадьбе в белом платье и счастливой жизни с детьми и мужем. Её избранник Максуд — добрый, но робкий мужчина. Его положение настолько шатко, что в любой момент его могут выдворить из страны, и он разлучится с семьёй на многие годы. Причины проблем кроются не только в обстоятельствах, среди которых — отсутствие документов, но и в самой личности героя: никакого сопротивления своей судьбе Максуд не оказывает. Вместо этого он следует философии, заключающейся в безропотном принятии всего, что дано свыше. Герой не борется со своим положением, ему в жизни вполне достаточно опоры в лице Лены, счастье же он находит в детях.

Отношения героев в фильме переданы очень тонко и сдержанно. Так, Максуд бережно относится к жене и детям, готовит им завтраки, но в проявлениях чувств — скован.

Лена же может справиться с любой трудностью — бесстрашная, она в любой ситуации диктует свои правила, даже местному бандиту, которого в округе все уважают и побаиваются.

Нельзя сказать, что Максуд совсем инфантилен и безнадёжен. Он одинаково вежлив со всеми, за что его уважают и окружающие. Он работает, хоть его рабочее место не гарантирует никакой стабильности, и принимать решения без Лены всё-таки способен, когда это необходимо. Другой вопрос — к каким рискам приводит его образ жизни.

© Кадр из фильма «Лена и справедливость»

Ещё один герой, заслуживающий внимания, — местный криминальный авторитет Плотник в исполнении Виталия Кищенко. Плотник — не просто фамилия, но и предназначение. Бандит избрал для себя миссию развивать город и стал в каком-то смысле покровителем для униженных и оскорблённых. Каждое появление Кищенко в кадре — отдельный праздник. Его диалоги с Максудом и Леной вызывают безудержный смех, а тяга героя к поэзии доказывает, что бандит не лишён чувства прекрасного.

Авторы ленты явно не стремятся представить в выгодном свете приезжих или местных, но тем не менее лента может послужить своеобразным мостом для культурного диалога. В фильме бегло затрагиваются стереотипы, которые работают в обе стороны, а также общность культуры. Зритель отчётливо видит, что русская классика совсем не чужда таджикам.

Что вынудило Максуда приехать в Россию — неизвестно, ведь в его стране, по словам матери, «всё хорошо». Не раскрывается и то, как они познакомились с Леной, но известно, что он происходит из интеллигентной семьи. Зрители, знающие миграционную повестку и экономический контекст среднеазиатских стран, догадаются, почему герой оказался в столь непростой ситуации.

Картина очаровывает и тем, что ни одна сцена не вызывает сомнения в правдивости, а ситуации не кажутся надуманными. Но этой лентой авторы очевидно стремились привнести элемент веселья в жизнь зрителя, а не показать документальный очерк о сложностях жизни мигрантов в России и трудностях адаптации к местной культуре.

Все идеи картины лежат на поверхности — кинематографисты не пытаются погрузить зрителя в глубокие размышления, что, впрочем, нельзя назвать недостатком фильма, ведь «Лена и справедливость» — это прежде всего комедия с хорошо расписанной романтической линией.

Лёгкое, но динамичное повествование не дадут зрителю заскучать, а некоторые особенно чувствительные найдут повод и проронить слезинку. Ведь это кино о людях — неидеальных, обычных, со своими достоинствами и изъянами, о людях, которые приходят друг другу на помощь, высоко ценят вежливость, нравственность, дружбу и любовь.