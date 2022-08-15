Журналисты в горячих точках: создатели «Неба» снимают сериал «Новые русские СМИ»

Создатели военной драмы «Небо» о подвиге российского пилота Олега Пешкова, сбитого турецким истребителем в Сирии, и автор культового гангстерского сериала «Бандитский Петербург» снимут пилотную серию художественного телепроекта об информационных войнах — «Новые русские СМИ». Сюжет сериала основан на реальных событиях и повествует о людях, оказавшихся в экстремальных условиях. Режиссёром картины выступит Ким Дружинин, а центральные роли исполнят Пётр Рыков, Анна Попова, Сергей Векслер, Олег Абалян и другие.

Кинокомпания «Триикс Медиа» приступила к съёмкам пилотной серии художественного сериала «Новые русские СМИ». Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании. По словам создателей, за основу ленты взяты реальные события и люди, которые, несмотря на тяжёлые условия, продолжают делать свою работу.

«Сериал основан на реальных событиях и объединяет в себе элементы исторической картины и эмоционального рассказа о людях, оказавшихся в экстремальных ситуациях, но продолжающих выполнять свой гражданский долг», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы кинокомпании.

Поддержку проекту оказывает Институт развития интернета (ИРИ). Что касается места съёмок, создатели обещают «продемонстрировать широкую географию локаций».

В настоящее время съёмки пилотной серии проходят в Крыму и завершатся к концу августа.

Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что это восьмисерийная драма, над сценарием которой работал петербургский писатель, военный переводчик и журналист, востоковед-арабист Андрей Константинов — автор серии книг «Бандитский Петербург».

Как отметил Константинов в беседе с RT, в центре истории — журналисты, ведущие свою деятельность преимущественно за рубежом.

«Прообразом героев послужили международные журналисты RT и другие российские корреспонденты», — рассказал писатель.

Сюжет сериала затрагивает Ближний Восток и включает «самые интересные истории, случившиеся в мире за последние десять лет».

Режиссёром-постановщиком «Новых русских медиа» назначен Ким Дружинин, снявший ленты «28 панфиловцев», «Танки», а также сериалы «Странствия Синдбада» и «Казнить нельзя помиловать». Продюсеры картины — Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, выпустившие сериалы «Шеф 3», «Невский. Охота на Архитектора» и все части телепроекта «Чужой район».

Центральные роли в телесериале исполнят Пётр Рыков («Доктор Надежда», «Квест»), Анна Попова («Научи меня жить», «Чёрная вдова»), Сергей Векслер («Тайга. Курс выживания», «Кухня»), Юлия Бойкова («Психоз»), Олег Абалян («Шугалей 2», «Милицейская сага»), Сергей Агафонов («Невский. Проверка на прочность», «Нежные листья, ядовитые корни») и другие.

И кинокомпания, и Андрей Константинов в своём творчестве имеют большой опыт художественного отображения реальных событий на экране.

Ранее картины «Небо» и «Солнцепёк» кинокомпании на Российской креативной неделе были признаны лидерами среди фильмов, оказавших на зрителей наибольшее влияние. Исследование «Социальные эффекты кино» проводила «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Генеральный продюсер обеих лент Сергей Щеглов рассказал, что зрители проявляют большой интерес к картинам, которые были сняты на основе реальных событий.

«Оба фильма как никогда актуальны в современных реалиях. Мы и раньше понимали, что у нашего общества есть запрос на такого рода фильмы — патриотичные, основанные на реальных событиях. Теперь наши предположения подтвердились реальными цифрами рейтинга фильмов с высоким социальным эффектом», — отметил Щеглов.

Писатель Андрей Константинов также сотрудничал с кинокомпанией «Триикс Медиа» в рамках мелодрамы «Фронтовая любовь», сюжет которой строится вокруг военного журналиста и его возлюбленной, оказавшихся в центре антитеррористической операции в сирийском Дамаске.

Кроме того, по романам Константинова, преимущественно детективного жанра, сняты такие ленты, как сериал «Наружное наблюдение» и «Русский перевод» — приквел к легендарному сериалу начала 2000-х «Бандитский Петербург». Кроме того, Константинов является одним из авторов военного мини-сериала «Честь имею!..», в основу которого заложены чеченские события 2000 года.

Несмотря на то что у автора и есть одноимённая книга документальных очерков о преступном мире Северной столицы, фильмы сняты на основе детективных романов Константинова — «Адвокат», «Журналист», «Арестант», всего за основу были взяты восемь произведений автора.

Также по теме Тяжёлая подготовка и настоящие взрывы: как снимался фильм о российских лётчиках «Небо» 18 ноября в широкий прокат вышла драма «Небо» режиссёра Игоря Копылова. В ленте рассказывается о контртеррористической операции в...

«Бандитский Петербург» стал одним из самых успешных проектов своего времени, притом что съёмки велись во времена, когда найти финансирование на производство фильмов было сложной задачей. Синтез писательского таланта Константинова и режиссёрского мастерства Владимира Бортко («Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита») обнажили криминальный нрав Петербурга 1990-х. Картина «Бандитский Петербург 2: Адвокат» получила максимальный рейтинг на портале «Кинопоиск» — 8,2 и входит в топ-250 лучших сериалов наряду с современными проектами «Триггер» и «Мажор».

Режиссёр Владимир Бортко в своём интервью газете «СК-Новости» в преддверии 20-летия телесериала объяснил успех ленты тем, что во главу угла с самого начала было поставлено кино не про бандитов, а про людей.

«Думаю, успех пришёл потому, что с самого начала мы сосредоточились на кино не про бандитов, а про людей. А те, кто жил в то время, хорошо помнят, как тогда обстояли дела. Тысячи, а может, миллионы попали в достаточно сложную ситуацию в 1990-е годы. И через всё это нужно было пройти, чтобы выжить. Не через бандитизм, а через безработицу, безденежье, отсутствие элементарной социальной поддержки от государства», — рассказал кинематографист.

По словам автора, картина избежала участи многих лент своей эпохи, когда на поиски финансирования уходило много времени.

«Поиск денег занял две недели. Потому что повезло. Я встретился с одним своим знакомым, который раньше работал в уголовном розыске, выслужился, уволился и пошёл работать начальником службы безопасности в коммерческий банк. И как-то за чашкой кофе я ему сказал, что есть такая история, будем искать деньги, а он в ответ посоветовал обратиться к президенту банка: «Он твой поклонник, все книжки твои есть». Через две недели мы и подписали договор», — отметил Константинов.

По меркам того времени самый высокооплачиваемый актёр за сутки получал $300, сам Константинов как сценарист работал бесплатно.

«Первые 15 серий были сняты одной-единственной камерой, и тем не менее эти серии стали лучшими, потому что люди работали с душой, думали не о деньгах, не о заработках, а о том, как сделать хорошую вещь», — сказал режиссёр Бортко.

Криминальный триллер «Экспроприатор» 2019 года, события которого происходят в 1960-х, является приквелом фильма «Бандитский Петербург: Барон».